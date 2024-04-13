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Tehlikeli Erkek Tipini Açıklayan Sosyal Medya Kullanıcısı Timeline'ı İkileme Düşürdü!

Tehlikeli Erkek Tipini Açıklayan Sosyal Medya Kullanıcısı Timeline'ı İkileme Düşürdü!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.04.2024 - 23:28

Bir sosyal medya kullanıcısının 'zeki erkekler çok tehlikeli' temalı paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. Tehlikeli erkek tipini anlatan sosyal medya kullancısına birçok yorum geldi.

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Konu aşka geldiğinde mantığımızı tamamen bir kenara bıraktığımız şüphesiz bir gerçek. Zaten karmaşık bir yapıya sahip olan ilişkilerin aslında belirli kriterler doğrultusunda yaşandığında kadın erkek fark etmeksizin daha da karmaşık hale geldiği de.

Konu aşka geldiğinde mantığımızı tamamen bir kenara bıraktığımız şüphesiz bir gerçek. Zaten karmaşık bir yapıya sahip olan ilişkilerin aslında belirli kriterler doğrultusunda yaşandığında kadın erkek fark etmeksizin daha da karmaşık hale geldiği de.

Kimimizin dış görünüş hakkında kimimizin ise daha farklı şekillerde kırmızı çizgileri olabiliyor. Yani kimi sadece uzun boylu kişilerden hoşlanabilirken kimileri için ise tek kriter zeka!

Kimimizin dış görünüş hakkında kimimizin ise daha farklı şekillerde kırmızı çizgileri olabiliyor. Yani kimi sadece uzun boylu kişilerden hoşlanabilirken kimileri için ise tek kriter zeka!

Peki bu sorumuz size kadınlar! Sizce hangi erkek tipi tehlikelidir? Hadi siz bunu düşünürken @sevdaloji isimli sosyal medya kullanıcısının tehlikeli erkek tipi açıklamasına bir bakalım.

Peki bu sorumuz size kadınlar! Sizce hangi erkek tipi tehlikelidir? Hadi siz bunu düşünürken @sevdaloji isimli sosyal medya kullanıcısının tehlikeli erkek tipi açıklamasına bir bakalım.

@sevdaloji isimli sosyal medya kullanıcısının açıkladığı tehlikeli erkek tipi açıklaması sosyal medyada gündem oldu. @sevdaloji'nin paylaşımına diğer sosyal medya kullanıcılarından da birçok tepki geldi.

@sevdaloji isimli sosyal medya kullanıcısının açıkladığı tehlikeli erkek tipi açıklaması sosyal medyada gündem oldu. @sevdaloji'nin paylaşımına diğer sosyal medya kullanıcılarından da birçok tepki geldi.
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Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Peki size gore hangi erkek tipi tehlikelidir? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Peki size gore hangi erkek tipi tehlikelidir? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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