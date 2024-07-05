Tatil Planını Anlat, Ne Kadar Paraya İhtiyacın Olduğunu Söyleyelim!
Tatil Planını Anlat, Ne Kadar Paraya İhtiyacın Olduğunu Söyleyelim!
Bu sene güzel bir tatil yapmayı planlıyor ama ne kadara mal olacağını tahmin edemiyorsan o halde testi çöz ve sana tatil için ne kadar lazım öğren! 👇
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1. İlk olarak, tatil için gitmek isteyeceğin bir rota seç bakalım. 👇
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2. Ne kadar sürelik bir tatil planlıyorsun?
3. Konaklama tercihin hangisi?
4. Tatilde yapmaktan en çok keyif aldığın şey hangisi?
5. Tatile giderken ulaşım tercihin hangisi olur?
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