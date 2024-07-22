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Tarot Falına Göre 23 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Temmuz Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir sakin bir modda olduğunu görüyorum ancak bugün alacağın bir haber, hayatına biraz da olsa heyecan katacak diyebilirim. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım sevgili okurum :) Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. İsminde 'S' harfi olan bir kişi var ve seninle konuşmak için gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Çok mutlu olacağına inanıcım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, arkadaşlarınla yapacağın bir planın kilit noktası sen olacak ve bu konuda yönlendirme yaparak işlerin yoluna girmesini sağlayacaksın diyebilirim. Sen zaten hayatının birçok noktasında hep kontrolü eline alan ve her şeyi planlayan kişi olmuşsun. Bundan kimi zaman rahatsız da olsan bir türlü vazgeçememişsin. Yapı böyle bir şey işte :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Son günlerde yaşadığın hayattan maalesef pek de memnun olmadığını ve çok sıkıldığını görüyorum. Bazen hepimize olduğu gibi, sen de bugün anlık aydınlanma yaşayacaksın ve artık yeter diyerek değişim konusunda yeni bir adım atacaksın sevgili okurum. Bununla beraber, hayatında biri var ve her geçen gün ona daha da aşık oluyorsun gibi geldi bana. Çevrende olan herkes resmen size imreniyor. Dilerim, hep mutlu olursunuz Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, yerine getirmen gereken bir iş konusunda arkadaşından ya da ailenden yardım isteyeceksin diyebilirim. Çevrende çok sevilen birisi olduğun için de sana uzatılacak elleri görünce mutlu olacaksın. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Adımlarını korkmadan atmalısın. Cesur olman gereken bir sürece giriyorsun. Başarılarının devamını dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, bilinçaltında yatan bazı sorunlar gün yüzüne çıkacak ve maalesef içini bir endişe bürüyecek. Ancak bu konu hakkında korkmamanı ve düşünerek hareket etmeni istiyorum. Her şey yoluna girecek. Bana güven :) Bununla beraber, maalesef geçmişe çok takılı kaldığını görüyorum. Bunu yapmamalı ve kendi hayatına odaklanmalısın. Bu şekilde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Etrafında her şeyi abartarak yaşayan birisi olduğunu görüyorum. Bu kişinin enerjisi seni birazcık yoruyor gibi geldi bana. Hatta bahsettiğim kişi biraz da senin ışığını gölgeliyor. Bence ondan birazcık uzaklaşmanda bir sakınca yok. Bu kötü bir şey değil :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Bu kişinin kıymetini bilmelisin. Ayrıca, yakında güzel haberler alman an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kendini iyi hissetmek için ilk önce çevreni değiştirecek ve bugünden itibaren hayatına yeni insanlar alacaksın diyebilirim. Hatta tanışacağın birinin senin hayatında farklı bir etkisi de olabilir Neyse spoiler vermiyorum :) Bununla birlikte, sağlık açısından kendine dikkat etmeni istiyorum. Hafta başında şiddetli baş ağrıları yaşayabilirsin. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? Malum bu sıcak havalarda en çok ihtiyacımız olan şey. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, kendi kabuğuna çekilerek içsel olarak dinlendiğini görüyorum. Gününü sakin geçirmenin ruhsal olarak seni dinlendirdiğini göreceksin ve ara ara bunu yapmaya karar vereceksin. Bence harika bir fikir, önceliği kendine vermelisin :) Bununla beraber, yakın zamanda bir taşınma durumu söz konusu olabilir gibi geldi bana. İlk aşamada bu süreç seni endişeye düşürecek fakat bu değişim sana iyi gelecek. Ön yargılarını bir kenara bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, kariyerini derinden etkileyecek bir haber alacaksın diyebilirim. Zaten gördüğüm kadarıyla bu konu hakkında çok uzun zamandır çabalıyorsun. Hiç merak etme çabalarının getirileri oldukça olumlu olacak sevgili okurum :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, atacağın ilk adımla birlikte bir arkadaşını derinden yaralayan sıkıntısını öğrenecek ve sen de içsel olarak çok etkileneceksin. Dostluklar bu günler içindir değil mi? Onun yanında olman gerekiyor. Bununla beraber, uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin o dileğin de sonunda gerçekleşiyor sevgili okurum. Senin adına o kadar mutluyum ki :) Ayrıca, yakında birtakım iş fırsatları geçecek eline. Umarım bunu en iyi şekilde değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Hepimizde olduğu gibi senin içinde de haylaz bir çocuğun yattığını görüyorum ve bazı durumlarda o çocuğu dinlemeni istiyorum. Hayat düşündüğümüz kadar uzun değil ve sen de her konuya bu kadar ciddi yaklaşmak zorunda değilsin sevgili okurum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, buradayım. Herkesin imreneceği bir çift olacaksınız. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, birine karşı içindeki özlemden dolayı mutsuz hissettiğin olayın sonunda çözüleceğini göreceksin. Burnunda tüten bu kişinin sürprizini sabırsızlıkla bekleyebilirsin sevgili okurum. Ne kadar şanslısın ki böyle güzel bir bağ var aranızda :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri de arkandan konuşuyor gibi geldi bana. Bu kişiyi hayatından çıkar ve yoluna onsuz devam et olur mu? Bu senin için en doğrusu olacak. Yine son karar senin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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