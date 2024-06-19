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Tarot Falına Göre 20 Haziran Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Haziran Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Haziran Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süredir monoton bir hayat yaşadığını ve bu durumdan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını görüyorum. Ancak müjdeli haberi vererek bugünden itibaren hayatında bazı hareketler yaşanacağını da söylemek istiyorum. Meraktayım! Bakalım neler yaşanacak? :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Başarılarının devamını diliyorum sevgili okurum. Adımlarını korkmada at olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir kendini üzgün ve sanki bu dünyada tek başına kalmışsın gibi hissediyorsun. Neden bu şekilde hissediyorsun bilmiyorum fakat, bugün hiç beklenmedik şekilde yeni bir tempoya gireceksin sevgili okurum. Oh be! Seni güzel günler bekliyor! :) Bununla birlikte, bu süreçte aşk hayatında da olumlu anlamda değişiklikler olabilir gibi geldi bana. İsminde 'Ö' harfi olan biri seninle konuşmak gün sayıyor! Bence ona karşı ön yargılı olmamalı ve ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Yakın geçmişte, aranızın çok iyi olduğunu düşündüğün bir grup arkadaşın varmış ancak sonrasında hiç beklenmedik bir şekilde o gruptan dışlandığını fark etmişsin. Bence kurcalamamalı ve hayatına devam etmelisin. Herkes zaman zaman bu tarz olaylar yaşayabiliyor. Hayatında her zaman sana değer veren insanları tut lütfen. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık son buluyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Senin adına sevindim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süredir geçmişte yaşadığın hayatı ve ortamını özlediğini görüyorum sevgili okurum. Hayatında ise yeni sayfa açtığın için bu tarz duygu durumlarını yaşaman çok normal. Düşüncelere dalmamalı ve önüne bakmalısın. Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda birtakım gelişmeler olacağını görüyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi yaşayacaksın. İsminde de 'D' harfi var gibi geldi bana. Ayrıca, ailenden birinin de sana güzel haberleri olacak. Sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süre önce, hoşlandığın kişiden beklediğin tepkiyi alamamışsın ve kendi kabuğuna çekilmişsin diyebilirim. O kişiyi unutmak için ne kadar yol varsa hepsini denemişsin fakat maalesef bu konuda pek de başarılı olamamışsın. Yakın zamanda sorunsuz şekilde hayatına devam edebileceksin sevgili okurum Her şey gelip geçici :) Bununla beraber, kariyerinde de birtakım gelişmeler olacak ve terfi alacaksın. Senin adına çok mutluyum! Çevrende danışacağın insanların olması da ne büyük şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün birtakım sorumluluklarını kenara bırakıp tamamen kendine zaman ayıracaksın ve bu durumdan da fazlasıyla keyif alarak neden daha önce yapmadığını sorgulayacaksın :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu kişiye karşı desteğini esirgememelisin. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak! Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bu süreçte kalbinin sesini dinlemeli ve ona göre hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Hayatında, çoğumuzda olduğu gibi senin de alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemeyen birisi olduğunu görüyorum. Bir işe nasıl başladıysan hep o şekilde ilerlemek istiyorsun ancak kendini rahatlatmalı ve değişimlere açık olmalısın. Bu şekilde nereye kadar değil mi? İnan bana, hayat denemeye değer sevgili okurum :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Yediklerine özen göstermelisin. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçtiğimiz günlerde başına gelen bir olaydan dolayı inanılmaz üzülmüşsün. Yani pırıl pırıl bir insanın kendine neden bunu yaptığını asla anlayamayacağım ancak bu konuda çok da üstüne gelmeyeceğim. Kendini oyalayacak şeyler bulmalısın. Başaracağını da biliyorum. Lütfen kendine inan :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak sevgili okurum. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Resmen herkesin imreneceği o çift olacaksınız! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, uzun süredir görüşmediğin kişileri anarak geçmişte yaşadığın ve hatta yaşayamadığın birçok şeyi düşüneceksin. Bu durumun sana mutluluk getirmeyeceğini söyleyebilirim. Bu sebeple önüne bakmalı ve kendi hayatına odaklanmalısın. Bununla beraber, kendinde bazı değişimler yapacaksın. Bu değişim sonunda kendini çok daha iyi ve öz güvenli hissedeceksin. Ne mutlu bana :) Ayrıca, yakında güzel haberler alacağının da müjdesini vermeliyim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

İşte hasret kaldığım enerjilerden bir tanesiyle karşı karşıyayım. Bugün, uyanır uyanmaz üstünde pozitif bir enerji olacak sevgili okurum. Artık bu enerji neye bağlı bilmiyorum ancak sana da iyi geleceğinin garantisini verebilirim. Bununla birlikte, bugün birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Aman dikkat diyorum! Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Sonrasında sorun yaşamanı istemem. Ayrıca, artık tatil planları yapmaya başlamalısın bence. Ne dersin? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bir süredir, geçmişte olduğundan daha farklı biri haline geldiğini görüyorum. Eskiden yalnız kalmaktan veya birilerini kırmaktan çekindiğin için onlara katlanıyormuşsun ancak artık bunları bir kenarı bırakmaya başlamışsın. Büyümek böyle bir şey :) Doğru olanı yapıyorsun! Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak gibi. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızdaki bağ daha da güçlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; " Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; " Yıkılan Kule"

Geçmişte bir kişinin seni çok üzdüğünü görüyorum ancak bu kişi, hayatında büyük yere sahip olduğu için hem sana bunu yapmasını konduramamışsın hem de bu kişiyi bir türlü hayatından çıkaramamışsın. Neden bu denli saf duygularınla hareket ediyorsun bilmiyorum. Gözünü açman gerekiyor sevgili okurum. Bunları söylediğim için özür dilerim. Fakat, artık daha tedbirli yaklaşman gerekiyor :) Ayrıca, ailenden biri sana sürpriz yapacak. Bence sen de onlara sürpriz yapmayı düşünebilirsin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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