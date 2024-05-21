Tarihte İlkler Testi! Tarihe Ne Kadar Hakimsin?
Tarihte İlkler Testi! Tarihe Ne Kadar Hakimsin?
Tarihin en önemli dönüm noktalarıyla dolu olduğunu biliyor musunuz? Bu test, tarihin en önemli ilkleri ve kilometre taşlarını keşfetmek için hazırlandı.
Hazırsan tarihe ufak bir göz atalım!
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1. Hangi bilim adamı, ilk kez yer çekimi kanununu formüle etmiştir?
2. Hangi kişi, ilk Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişidir?
3. Hangi milletten gelen Yuri Gagarin, ilk insan olarak uzaya giden kişi olarak tarihe geçti?
4. Hangi ülke, ilk modern Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi olarak bilinir?
5. Hangi tarihî figür, ilk kadın olarak Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan kişidir?
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6. Hangi ülke, ilk anayasa yazan ve kabul eden ülke olarak bilinir?
7. Hangi bilim adamı, ilk modern mikroskopu icat eden kişidir?
8. Hangi şehir, ilk kez modern trafik ışıklarının kullanıldığı yer olarak bilinir?
9. Hangi icat, ilk endüstriyel devrimin başlamasına yol açmıştır?
10. Hangi bilim adamı, ilk kez atomun iç yapısını açıklayan kişi olarak bilinir?
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