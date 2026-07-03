Tarihçi Emrah Safa Gürkan Deniz Göktaş Üzerinden Mizah Kavramını Yorumladı

Şimdi burada anlaşılması gereken şey, mizahçının malzemesi zaten dokunulmazlıktır. Onun görevi dokunulamayana dokunmak, söylenemeyeni söylemek ve bu sayede de toplumlar bir ferahlama hissederler. Aynı Bahtin'in dediği gibi karnavallar aslında bir rol değiştirmesidir. Orta Çağ karnavalları ya da 16. 17. yüzyıl karnavallarına baktığınızda orada en fakirler zengin kıyafetine girer. Suçlular papaz gibi takılır. Böylece insanlar kendi yarattıkları dünyanın sıkışmışlığından geçici bir süre olsa da kurtulurlar. Mesela müzik de öyle değil mi? Müzikte bir trans haline geçersin, dans edersin. Böylece rahatlarsın. E sen şimdi mizahçıya bunu yaptı diye tepki gösteremezsin. Zaten o hiç kimsenin bizim söyleyemediğimizi söylemek için zekice bir yol bulacak. Görevi o. O yol zekiceyse okey. Zekice değilse de başarısız bir versiyonu olur. Sen şimdi onu böyle normal söylenmiş bir laf gibi değerlendiremezsin ki kaldı ki bu laflar normal de söylense ifade özgürlüğü kapsamında olması gerekiyor birçok lafın.