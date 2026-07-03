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Tarihçi Emrah Safa Gürkan Deniz Göktaş Üzerinden Mizah Kavramını Yorumladı

Tarihçi Emrah Safa Gürkan Deniz Göktaş Üzerinden Mizah Kavramını Yorumladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2026 - 11:52
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Emrah Safa Gürkan, komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin ardından çıkan tartışmaları ve ülkedeki kırmızı çizgiler meselesini YouTube kanalında konuştu. 'Mizahçının görevi söylenemeyeni söylemektir' diyen Gürkan'ın videosu kısa sürede ilgi gördü.

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Emrah Safa Gürkan'ın OMNIBUS'ta yayınladığı videosunda farklı meseleler ele alındı.

Emrah Safa Gürkan'ın OMNIBUS'ta yayınladığı videosunda farklı meseleler ele alındı.

Mizahın dönüşümü, insanların belli başlı durumlarda daha alıngan olmaya başlaması, şovenizm ve politik doğruculuğun mizaha olan yansımaları konuşuldu. 'Neden gülmeyi unuttuk?' başlığı altında toplumsal gerginliklerin, kutuplaşmanın ve ekonomik/sosyal stres faktörlerinin insanların şaka kaldırma eşiğini nasıl düşürdüğü de masaya yatırıldı.

Gürkan'ın konuyla ilgili anlattıkları şöyle:

Şimdi burada anlaşılması gereken şey, mizahçının malzemesi zaten dokunulmazlıktır. Onun görevi dokunulamayana dokunmak, söylenemeyeni söylemek ve bu sayede de toplumlar bir ferahlama hissederler. Aynı Bahtin'in dediği gibi karnavallar aslında bir rol değiştirmesidir. Orta Çağ karnavalları ya da 16. 17. yüzyıl karnavallarına baktığınızda orada en fakirler zengin kıyafetine girer. Suçlular papaz gibi takılır. Böylece insanlar kendi yarattıkları dünyanın sıkışmışlığından geçici bir süre olsa da kurtulurlar. Mesela müzik de öyle değil mi? Müzikte bir trans haline geçersin, dans edersin. Böylece rahatlarsın. E sen şimdi mizahçıya bunu yaptı diye tepki gösteremezsin. Zaten o hiç kimsenin bizim söyleyemediğimizi söylemek için zekice bir yol bulacak. Görevi o. O yol zekiceyse okey. Zekice değilse de başarısız bir versiyonu olur. Sen şimdi onu böyle normal söylenmiş bir laf gibi değerlendiremezsin ki kaldı ki bu laflar normal de söylense ifade özgürlüğü kapsamında olması gerekiyor birçok lafın.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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