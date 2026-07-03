Tarihçi Emrah Safa Gürkan Deniz Göktaş Üzerinden Mizah Kavramını Yorumladı
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Emrah Safa Gürkan, komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin ardından çıkan tartışmaları ve ülkedeki kırmızı çizgiler meselesini YouTube kanalında konuştu. 'Mizahçının görevi söylenemeyeni söylemektir' diyen Gürkan'ın videosu kısa sürede ilgi gördü.
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Emrah Safa Gürkan'ın OMNIBUS'ta yayınladığı videosunda farklı meseleler ele alındı.
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Gürkan'ın konuyla ilgili anlattıkları şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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