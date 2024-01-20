Takıntılı Hayranları Yüzünden Korkunç Günler Geçiren Ünlülerin Yaşadıkları Karşısında Hayrete Düşeceksiniz

Jessica Alba, henüz 15 yaşındayken 1996'da Flipper dizisiyle tanınmıştı. Bu genç yıldız garip telefonlar almaya başladığında, bunun hayranlarının kötü bir şakası olduğunu düşündü ancak bu tuhaf telefon olaylarının ardından kaçırıldı. Tam 14 saat boyunca kayıptı ve sonunda bir otomobilin bagajında kolları, bacakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulundu.

Siz de içinizden 'iyi ki ünlü değilim' dediniz değil mi? Biz söylemiştik...