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Takıntılı Hayranları Yüzünden Korkunç Günler Geçiren Ünlülerin Yaşadıkları Karşısında Hayrete Düşeceksiniz

Takıntılı Hayranları Yüzünden Korkunç Günler Geçiren Ünlülerin Yaşadıkları Karşısında Hayrete Düşeceksiniz

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 12:31

Ünlü olmak her ne kadar güzel ve şaşaalı görünse de bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Örneğin takıntılı hayranlar ile uğraşmak gibi. Gelin takıntılı hayranlar yüzünden ünlülerin yaşadıkları sıra dışı olaylara birlikte bakalım!

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1. Nez Demir

1. Nez Demir

Ünlü pop yıldızı Nez, takıntılı bir hayranının hedefi haline gelmişti. Hayranı sanatçının sahne aldığı mekanda kendisine tehditler savurmuş, mekana girişi engellendiğinde ise tacizlerini sosyal medya üzerinden sürdürmüştü. Hatta bu takıntılı hayran Nez'e kanlı bir gelinlik fotoğrafı gönderip, 'Bu gelinlik senin. Ya benim ya da ölümün olacaksın. Karar senin' şeklinde rahatsız edici mesajlar yollamıştı.

2. John Lennon

2. John Lennon

John Lennon, bu listenin en talihsiz ismi olabilir. Lennon, 8 Aralık 1980'de New York'un kalbinde eşi Yoko Ono ile beraber kayıt stüdyosundan döndüğü sırada Lennon'un yaşadığı binanın girişinde hayranı olduğunu iddia eden Mark David Chapman'ın acımasız saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

3. Jessica Alba

3. Jessica Alba

Jessica Alba, henüz 15 yaşındayken 1996'da Flipper dizisiyle tanınmıştı. Bu genç yıldız garip telefonlar almaya başladığında, bunun hayranlarının kötü bir şakası olduğunu düşündü ancak bu tuhaf telefon olaylarının ardından kaçırıldı. Tam 14 saat boyunca kayıptı ve sonunda bir otomobilin bagajında kolları, bacakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulundu.

Siz de içinizden 'iyi ki ünlü değilim' dediniz değil mi? Biz söylemiştik...

4. Hadise

4. Hadise

Hadise de takıntılı hayranlarla başı dertte olan ünlülerden biri. 'Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişiden şikayetçi olan ünlü şarkıcı bu takıntılı hayranın evine mektuplar yolladığını hatta oturduğu siteye gizlice girmeye çalıştığını da söylemişti. 

Filmleri aratmıyor desek yalan olmaz...

5. Sevtap Arman

5. Sevtap Arman

Arman'ın şöhretinin en zirvede olduğu dönemlerde Mehmet Alper Kuyumcu isimli bir hayran, Sevtap Arman'ın evine çiçekler gönderiyor ve telefonlar ediyordu. Arman, hayranıyla buluşmaya karar vererek hayatının en büyük hatalarından birini yapmıştı çünkü ünlü isim hayranıyla buluştuktan sonra silah zoruyla kaçırıldı.

Takıntılı hayran Arman'ı tam 5 gün boyunca evine kapattı ve ona 'karıcığım' şeklinde hitap ederek Arman'ın  alnına silah dayadı ve 'Eğer benimle evlenmezsen, seni öldürürüm' diye tehdit etti.

Sevginin de bir dozu olmalı dediğimiz anlardan birindeyiz...

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6. Serenay Sarıkaya

6. Serenay Sarıkaya

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da saplantılı bir hayranının saldırısına uğramıştı. T. D. adlı kişi, 2022'nin ilk ayında Sarıkaya'nın otomobiline zarar vermiş Sarıkaya ise bu durumun kendisini oldukça tedirgin ettiğini belirtmişti. Sarıkaya, takıntılı hayranı için 'Bu kişi beni sürekli takip ediyor, ölümle tehdit ediyor ve en sonunda evimin önünde arabama zarar verdi. Bu durum, can güvenliğimi tehdit ediyor ve psikolojimi bozuyor' şeklinde konuşmuştu. 

T.D ise verdiği ifadede 'Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim' demiş ve hepimizin kanını dondurmuştu.

7. Bülent Ersoy

7. Bülent Ersoy

Bülent Ersoy, 1989 yılında Adana'da konser verdiği sırada Hacı Tepe adlı bir hayranının istek şarkısını okumadığı için vuruldu. Bülent Ersoy'un bu saldırının ardından böbreği alındı.

Trajikomik değil mi?

8. Sandra Bullock

8. Sandra Bullock

2014 yılında bir hayran Sandra Bullock!a aşık olduğunu söylemiş ve Bullock'un çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve gizlice girerek ünlü ismi taciz etmişti. 

Sandra Bullock ise kendini dolaba kilitleyerek polisi aramış ve hayranın tutuklanmasını sağlamıştı.

9. Beren Saat

9. Beren Saat

Hatırlarsanız Beren Saat 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi ile epey ünlenmişti. İşte tam da o dönemlerde ünlü oyuncu arkadaşı ile gittiği bir restoranda oynadığı dizideki sahneleri yüzünden sözlü tacize uğramış ve orayı ağlayarak terk etmek zorunda kalmıştı.

Daha sonra ise Beren Saat, oynadığı dizi yüzünden uzun bir süre psikolojik tedavi görmek zorunda kalmıştı.

İnsanlar bazen gerçekle diziyi ayırt edebilmeli...

10. Björk

10. Björk

1996'da, bir hayran Björk'e yönelik ölümcül bir tehdit girişiminde bulundu. Ricardo Lopez adındaki 21 yaşındaki bu hayran, Björk'e asit bombası içeren bir paket göndermeyi planlamıştı. Lopez, bu korkunç planını ayrıntılarıyla videoya kaydetmişti. 

Ancak polisler, onu bu videoyu çekerken ölü olarak buldu. Lopez'in detaylı anlatımı sayesinde, paket Björk'e ulaşmadan polisler tarafından ele geçirildi. Bu olayın ardından Björk, güvenlik endişeleri nedeniyle evini değiştirmek zorunda kaldı.

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11. Ceylan Ertem

11. Ceylan Ertem

Takıntılı hayranlar ile başı dertte olan ünlülerden bir tanesi de Ceylan Ertem olmuştu. Ertem, 2022 yılında bir hayranın kendisini 5 yıldır hem taciz hem takip ettiğini söylemişti. 

Ünlü şarkıcı takıntılı hayran için 'Şahıs bu olaydan sonra cinsiyet değiştirdiğini ve bu değişimin benim için olduğunu yazdı. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti. Tedirgin oluyorum, yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor!' demişti.

12. Hazal Kaya

12. Hazal Kaya

Türkiye'de öğrenci olan İranlı İsa Yazdan Karimi, Twitter üzerinden Hazal Kaya'ya mesajlar atmış hediyeler göndermişti. Gönderdiği hediyelerin üzerine 'Aşkım, karım, eşim' yazan Karimi, ifadesinde 'Hayranıyım ve onu hiç yüz yüze görmedim. Evine gitmedim. Ailemin onun evine gittiği, işyerine hediye gönderdiğim doğru. Kendisini çok seviyorum, hatta evlenmek isterim. Bu durumdan dolayı pişmanım.' demiş ve Hazal Kaya'yı oldukça korkutmuştu.

13. Gigi Hadid

13. Gigi Hadid

Gigi Hadid birkaç yıl önce gittiği Milano Moda Haftası'nın defilesinden sonra bir hayranı tarafından cinsel tacize uğramıştı. Takıntılı hayran bir anda Gigi Hadid'i kucaklamış ve Hadid ise yumruk atarak bu kişiden kurtulmaya çalışmıştı.

Takıntılı hayranının sonradan ünlülere “komik olmayan” şakalar yapan ünlü Vitalii Sediuk olduğu anlaşılmıştı.

Ancak yapılan şakanın çok da komik olmadığını bilmek gerekirdi...

14. Katy Perry

14. Katy Perry

Katy Perry de bu takıntılı hayranlardan nasibini alan isimlerden biri oldu. Uzun süredir Katy Perry'i takip eden Polonyalı Pawel Jurski, bir konserinde sahneye çıkmaya çalışırken yakalanmıştı. 

Takıntılı hayran açıklamasında 'Katy Perry ile birlikte olmak için gereken her şeyi yaparım' demişti.

15. Muazzez Ersoy

15. Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy da takıntılı hayranlar yüzünden zor anlar yaşayan ünlülerden biri. ERsoy, 1998 yılında gittiği Edirne konserinde hayranından gelen şampanya teklifini geri çevirmiş ve hayranı ise Ersoy'u bacağından yaralamıştı.

Şaka gibi ama gerçek.

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16. Uma Thurman

16. Uma Thurman

Uma Thurman, Jack Jordan isimli bir hayranından ilk önce cinsel içerikli mesajlar sonrasında ise açık bir mezarda elinde jiletle duran bir adamın fotoğraflarını aldı. Korku dolu günler yaşayan ünlü isim bu mesajları tam 3 yıl boyunca almaya devam etti. Daha sonra ise takıntılı hayran yakalanarak tutuklandı.

17. Michael Douglas - Catherine Zeta Jones

17. Michael Douglas - Catherine Zeta Jones

Dawnette Knight isimli kadın, ünlü çift Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın hayatını bir yıl süresince kabusa çevirmişti. Bu takıntılı hayran, Zeta Jones'un eşi Douglas ile kendisi arasında bir aşk ilişkisi olduğuna dair sürekli ikna etme çabaları içerisinde bulunmuştu. Gönderdiği mektuplarla ise sürekli olarak başarılı oyuncuyu tehdit etmiş, onu parçalayıp köpeklerine yem olarak vereceğini ifade etmişti...

18. Hayko Cepkin

18. Hayko Cepkin

Hayko Cepkin'in hayranları da pek normal sayılmaz. Ünlü şarkıcı takıntılı bir hayranı tarafından 3 ay boyunca tam 5 bin 200 kez arandı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınan raporda takıntılı hayranın 34 yaşındaki Helen Y. olduğu tespit edildi ve hayran ifadesinde 'aramaları hatırlamıyorum' dedi.

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