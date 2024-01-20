Takıntılı Hayranları Yüzünden Korkunç Günler Geçiren Ünlülerin Yaşadıkları Karşısında Hayrete Düşeceksiniz
Takıntılı Hayranları Yüzünden Korkunç Günler Geçiren Ünlülerin Yaşadıkları Karşısında Hayrete Düşeceksiniz
Ünlü olmak her ne kadar güzel ve şaşaalı görünse de bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Örneğin takıntılı hayranlar ile uğraşmak gibi. Gelin takıntılı hayranlar yüzünden ünlülerin yaşadıkları sıra dışı olaylara birlikte bakalım!
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1. Nez Demir
2. John Lennon
3. Jessica Alba
4. Hadise
5. Sevtap Arman
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6. Serenay Sarıkaya
7. Bülent Ersoy
8. Sandra Bullock
9. Beren Saat
10. Björk
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11. Ceylan Ertem
12. Hazal Kaya
13. Gigi Hadid
14. Katy Perry
15. Muazzez Ersoy
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16. Uma Thurman
17. Michael Douglas - Catherine Zeta Jones
18. Hayko Cepkin
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