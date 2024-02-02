Sultangazi'de Kuyumcuyu Soymaya Çalışan Çift: "Evlenmek İçin Paramız Yoktu"

''Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi. Kız Azeri, çocuk Türk. Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor. Erkek olan ise oğlumu etkisiz hale getirecekti. Çok şükür ne canımıza ne de malımıza bir zarar geldi.'