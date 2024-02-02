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Sultangazi'de Kuyumcuyu Soymaya Çalışan Çift: "Evlenmek İçin Paramız Yoktu"

Sultangazi'de Kuyumcuyu Soymaya Çalışan Çift: "Evlenmek İçin Paramız Yoktu"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:12

Sultangazi'de bir çift, 'Evlenmek için paramız yoktu' bahanesi ile bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Soyguncular, durumu fark eden esnaflar tarafından durduruldu.

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Azerbaycanlı Ö.H. ve sevgilisi E.E., Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Azerbaycanlı Ö.H. ve sevgilisi E.E., Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuyu soymaya çalıştı.

E.E., yanındaki tabancayı çalışana doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Durumu fark eden esnaflar tarafından soyguncular durduruldu.

E.E., yanındaki tabancayı çalışana doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Durumu fark eden esnaflar tarafından soyguncular durduruldu.

Esnafın ihbarı üzerine soyguncuları yakalayan polis, çiftin evlenmek için para bulamadıkları için kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını ifade ettiklerini belirtti.

Esnafın ihbarı üzerine soyguncuları yakalayan polis, çiftin evlenmek için para bulamadıkları için kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını ifade ettiklerini belirtti.

Kuyumcu dükkanın sahibi Muzaffer Cömert iki maskeli soyguncunun dükkana girdiğini, ancak komşuların ve ailesinin soyguncuları etkisiz hale getirip polise teslim ettiğini belirtti.

Kuyumcu dükkanın sahibi Muzaffer Cömert iki maskeli soyguncunun dükkana girdiğini, ancak komşuların ve ailesinin soyguncuları etkisiz hale getirip polise teslim ettiğini belirtti.

'İş yerinde değildim komşum aradı 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar. Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar.'

Soygunu gerçekleştirenlerin evlenmek için bu eylemi yaptıklarını iddia ettiklerini, ancak daha önce de suç kayıtlarının olduğunu söyledi. Soygun sırasında can veya mal kaybı yaşanmadı.

Soygunu gerçekleştirenlerin evlenmek için bu eylemi yaptıklarını iddia ettiklerini, ancak daha önce de suç kayıtlarının olduğunu söyledi. Soygun sırasında can veya mal kaybı yaşanmadı.

''Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi. Kız Azeri, çocuk Türk. Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor. Erkek olan ise oğlumu etkisiz hale getirecekti. Çok şükür ne canımıza ne de malımıza bir zarar geldi.'

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Esnaf Mehmet Ali Avcı, bir bağırtı üzerine dükkanı kontrol ettiğini ve iki maskeli kişi gördüğünü belirtti. Diğer esnafların şüphelileri dışarı attığını ve içeride kalan kadını dışarı çıkardığını, sonra da halka 'Polisi arayın, hırsız var' diye bağırdığını ifade etti.

Esnaf Mehmet Ali Avcı, bir bağırtı üzerine dükkanı kontrol ettiğini ve iki maskeli kişi gördüğünü belirtti. Diğer esnafların şüphelileri dışarı attığını ve içeride kalan kadını dışarı çıkardığını, sonra da halka 'Polisi arayın, hırsız var' diye bağırdığını ifade etti.
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