Sultangazi'de Kuyumcuyu Soymaya Çalışan Çift: "Evlenmek İçin Paramız Yoktu"
Sultangazi'de Kuyumcuyu Soymaya Çalışan Çift: "Evlenmek İçin Paramız Yoktu"
Sultangazi'de bir çift, 'Evlenmek için paramız yoktu' bahanesi ile bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Soyguncular, durumu fark eden esnaflar tarafından durduruldu.
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Azerbaycanlı Ö.H. ve sevgilisi E.E., Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuyu soymaya çalıştı.
E.E., yanındaki tabancayı çalışana doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Durumu fark eden esnaflar tarafından soyguncular durduruldu.
Esnafın ihbarı üzerine soyguncuları yakalayan polis, çiftin evlenmek için para bulamadıkları için kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını ifade ettiklerini belirtti.
Kuyumcu dükkanın sahibi Muzaffer Cömert iki maskeli soyguncunun dükkana girdiğini, ancak komşuların ve ailesinin soyguncuları etkisiz hale getirip polise teslim ettiğini belirtti.
Soygunu gerçekleştirenlerin evlenmek için bu eylemi yaptıklarını iddia ettiklerini, ancak daha önce de suç kayıtlarının olduğunu söyledi. Soygun sırasında can veya mal kaybı yaşanmadı.
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Esnaf Mehmet Ali Avcı, bir bağırtı üzerine dükkanı kontrol ettiğini ve iki maskeli kişi gördüğünü belirtti. Diğer esnafların şüphelileri dışarı attığını ve içeride kalan kadını dışarı çıkardığını, sonra da halka 'Polisi arayın, hırsız var' diye bağırdığını ifade etti.
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