Şükrü Ersoy’dan İstanbul Depremi ile İlgili Açıklamalara Tepki: “Bu Büyük Bir Suçtur”
Şükrü Ersoy’dan İstanbul Depremi ile İlgili Açıklamalara Tepki: “Bu Büyük Bir Suçtur”
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mehmet Salih Bayraktutan ile Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan’a tepki gösterdi. Ersoy, “İstanbul’da deprem olmayacak demek suçtur” ifadelerini kullandı.
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Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, İstanbul'da beklenen büyük depremin 150-200 yıl gecikeceğini savunmuştu.
Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulunmuştu.
CNN Türk yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu açıklamaları “sorumsuzca” bularak çok sinirlendiğini ifade etti.
“Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa bu kadar sinirleniyorum. 100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur"
“Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap vermeyi hiç sevmiyorum. Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz.”
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“Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce vatandaş 'demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Saçmalayan bir açıklama varsa bu açıklamadır. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar.”
“Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Ciddi çalışmalar var buralarda. Ben tarih bilgisinden de yoksun olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız bu tür gayribilimsel açıklamalara inanmasın. Elbette herkes açıklama yapabilir ama bu açıklamalar bilimsel verilere dayanmalıdır. Marmara yüzlerce bilim insanı tarafından çalışılmış yerlerden bir tanesi. Zaten 24 yıl gibi bir süre geç kaldık.”
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