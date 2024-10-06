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Sosyal Medyadan Yardım İstedi: Ayrılığı Kabul Etmeyen Eski Sevgili Uzaklaştırma Kararı Bitince Evi Kurşunladı

Sosyal Medyadan Yardım İstedi: Ayrılığı Kabul Etmeyen Eski Sevgili Uzaklaştırma Kararı Bitince Evi Kurşunladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 14:47

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Ülkemizde son günlerde kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Henüz birinin etkisini atlatamadan bambaşka bir kadına şiddet haberini görüyoruz. Bu durum tüm ülkede genel bir huzursuzluğu da beraberinde getiriyor.

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Çağla Taşçı isimli bir kadın, ayrılmak istediği erkek arkadaşı evine 6 el ateş etti.

Çağla Taşçı isimli bir kadın, ayrılmak istediği erkek arkadaşı evine 6 el ateş etti.

Şahsın ayrılığı kabullenmediğini belirten kadın, "Önce bıçakla saldırdı şikayetçi oldum uzaklaştırma verdiler bitince de bunu yaptı." dedi.

Şahsın ayrılığı kabullenmediğini belirten kadın, "Önce bıçakla saldırdı şikayetçi oldum uzaklaştırma verdiler bitince de bunu yaptı." dedi.

İşte o görüntüler;

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