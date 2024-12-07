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Sosyal Medyada Zor Durumda Olduğunu Söyleyerek Yardım Toplayan Anne Dolandırıcı Çıktı

Sosyal Medyada Zor Durumda Olduğunu Söyleyerek Yardım Toplayan Anne Dolandırıcı Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 10:33

Dolandırıcıların bulduğu yöntemlere akıl sır ermiyor. Son zamanlarda teknolojiden fazlasıyla yararlanan dolandırıcılar, telefonlarımıza, sosyal medya hesaplarımıza sızıyor. Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısının dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Twitter'da (X) paylaşım yapan bir anne rolünü oynayan dolandırıcı, milyonlarca görüntülenme aldı. 

Bu kişiden muzdarip olanlar tek tek anlattı...

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Dolandırıcılar bu kez yeni bir boyut atladı.

Dolandırıcılar bu kez yeni bir boyut atladı.

Milyonlarca kişiye ulaşmanın en kolay yolu, elbette sosyal medya. Ayrıca anonim bir kişilik yaratmanız da hiç zor değil. Bütün bunları fırsat bilerek insanların duygularıyla oynayan bir kişi, sosyal medyada mağdur rolünü oynamaya, insanlardan para istemeye başladı.

Twitter'da son günlerde karşınıza çıkmış olabilecek bu paylaşım, aslında büyük bir yalan.

Twitter'da son günlerde karşınıza çıkmış olabilecek bu paylaşım, aslında büyük bir yalan.
twitter.com

Bir kullanıcı, buzdolabının fotoğrafını da paylaşarak kızlarıyla evinden atıldığını, işsiz olduğunu, tacize uğradığını ve sesini duyurmaya çalıştığını söylüyor.

Bir kullanıcı, buzdolabının fotoğrafını da paylaşarak kızlarıyla evinden atıldığını, işsiz olduğunu, tacize uğradığını ve sesini duyurmaya çalıştığını söylüyor.
twitter.com

Gelin görün ki aynı kişi, farklı hesaplar üzerinden aynı paylaşımları yapıp insanları dolandırıyor.

Gelin görün ki aynı kişi, farklı hesaplar üzerinden aynı paylaşımları yapıp insanları dolandırıyor.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı bu kişiyi 2023 yılında ifşa ettiğini ve bir süre sesinin kısıldığını söyledi. Fakat ortadan kaybolup unutulduktan sonra paylaşımlarına yeni bir isimle devam ediyor.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı bu kişiyi 2023 yılında ifşa ettiğini ve bir süre sesinin kısıldığını söyledi. Fakat ortadan kaybolup unutulduktan sonra paylaşımlarına yeni bir isimle devam ediyor.
twitter.com
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2023 yılında bu şahıs tarafından dolandırılan bir kişinin attığı mesaj da bulunuyor;

2023 yılında bu şahıs tarafından dolandırılan bir kişinin attığı mesaj da bulunuyor;
twitter.com

Kendisine iş bulunması için seferber olan kişilere ne adresini ne de telefon numarasını veriyor. Yardım etmek isteyen kişilerin sadece IBAN'a para göndermesini istiyor.

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twitter.com
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Siz siz olun, sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın.

Siz siz olun, sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın.
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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