Canan Karatay Ayak Üşümesine Karşı Etkili Olan Yiyecekleri "Korkmadan Tüketin" Sözleriye Açıkladı

“Sağlıklı ve doğal beslenme, vitaminler çok önemli. Kristal kaya tozu, doğal yağlar çok önemli. Bunları yiyeceğiz ki canlanalım. Fındık fıstık da çok önemli.

Yağlardan korkmayacağız. Kolestrol ilaçları da ayaklarda üşümeye neden oluyor.

Kolestrolü yükseltirseniz, sağlıklı bütün yumurta yerseniz, köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmeli. Demir eksikliği çok önemli. Mineral eksikliği çok önemli.'