Canan Karatay Ayak Üşümesine Karşı Etkili Olan Yiyecekleri "Korkmadan Tüketin" Sözleriye Açıkladı
Canan Karatay Ayak Üşümesine Karşı Etkili Olan Yiyecekleri "Korkmadan Tüketin" Sözleriye Açıkladı
Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan birisi de ayak üşümesi. Bazı kişilerde bu durum o kadar ileri boyutta görülüyor ki kişi doktor doktor gezmek zorunda kalıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalından ayak üşümesinin nedenlerini açıkladı. Öte yandan Karatay, ayak üşümesine karşı etkili olan yiyecekleri sıraladı.
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Birçok insan sadece kış mevsiminde değil sıcak havalarda bile ayaklarının üşümesinden şikayetçi. Ayak üşümesi sürekli ve rahatsız edici bir hale gelmediği sürece uzmanlar tarafından endişe edilmemesi gereken bir durum olarak nitelendiriliyor. Ancak sürekli bir hal alıyorsa altında yatan başka nedenler olabilir.
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Prof. Dr. Canan Karatay, ayak üşümesine dair takipçilerinin soruları üzerine YouTube kanalından bir video yayınladı.
Karatay'a göre ayak üşümesinin bir diğer nedeni ise 'modern yataklar.'
Karatay, yağların korkmadan tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek ayak üşümesine karşı alınması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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