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Canan Karatay Ayak Üşümesine Karşı Etkili Olan Yiyecekleri "Korkmadan Tüketin" Sözleriye Açıkladı

Canan Karatay Ayak Üşümesine Karşı Etkili Olan Yiyecekleri "Korkmadan Tüketin" Sözleriye Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 22:49

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan birisi de ayak üşümesi. Bazı kişilerde bu durum o kadar ileri boyutta görülüyor ki kişi doktor doktor gezmek zorunda kalıyor.  Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalından ayak üşümesinin nedenlerini açıkladı. Öte yandan Karatay, ayak üşümesine karşı etkili olan yiyecekleri sıraladı. 

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Birçok insan sadece kış mevsiminde değil sıcak havalarda bile ayaklarının üşümesinden şikayetçi. Ayak üşümesi sürekli ve rahatsız edici bir hale gelmediği sürece uzmanlar tarafından endişe edilmemesi gereken bir durum olarak nitelendiriliyor. Ancak sürekli bir hal alıyorsa altında yatan başka nedenler olabilir.

Birçok insan sadece kış mevsiminde değil sıcak havalarda bile ayaklarının üşümesinden şikayetçi. Ayak üşümesi sürekli ve rahatsız edici bir hale gelmediği sürece uzmanlar tarafından endişe edilmemesi gereken bir durum olarak nitelendiriliyor. Ancak sürekli bir hal alıyorsa altında yatan başka nedenler olabilir.

Prof. Dr. Canan Karatay, ayak üşümesine dair takipçilerinin soruları üzerine YouTube kanalından bir video yayınladı.

Prof. Dr. Canan Karatay, ayak üşümesine dair takipçilerinin soruları üzerine YouTube kanalından bir video yayınladı.

Karatay’a göre mineral, vitamin eksikliğinden ayak üşümesi. Magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir eksikliğinden görülüyor.

Karatay'a göre ayak üşümesinin bir diğer nedeni ise 'modern yataklar.'

Karatay'a göre ayak üşümesinin bir diğer nedeni ise 'modern yataklar.'

“Modern yataklar kış ve yaz aylarında yatak soğuyor, sentetik oldukları içini. Ne kadar lüks olurlarsa olsun vücutta kasılma ve üşümeye neden oluyor.”

Karatay, yağların korkmadan tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek ayak üşümesine karşı alınması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

Karatay, yağların korkmadan tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek ayak üşümesine karşı alınması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

“Sağlıklı ve doğal beslenme, vitaminler çok önemli. Kristal kaya tozu, doğal yağlar çok önemli. Bunları yiyeceğiz ki canlanalım. Fındık fıstık da çok önemli.

Yağlardan korkmayacağız. Kolestrol ilaçları da ayaklarda üşümeye neden oluyor. 

Kolestrolü yükseltirseniz, sağlıklı bütün yumurta yerseniz, köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmeli. Demir eksikliği çok önemli. Mineral eksikliği çok önemli.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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