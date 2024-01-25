Sosyal Medya İçin Video Çekerken Alevler İçinde Kaldı
Sosyal Medya İçin Video Çekerken Alevler İçinde Kaldı
Rize'de yaşayan ve oto kuaföründe çalışan 34 yaşındaki Osman Nuri Özer, sosyal medya uygulamasında paylaşmak için video çekmek istedi. Ancak videonun sonu kötü bitti.
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Osman Nuri Özer, pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı. Yaşanan o anlar cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Osman Nuri Özer, pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı. Yaşanan o anlar cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize'de sosyal medyada hesaplarından yayınladığı mizah videoları ile tanınan Osman Nuri Özer, çalıştığı oto kuaförü iş yerinde yeni içerik üretmek için alev videosu çekmek istedi. Özer, pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı.
Alevlerin kıyafetlerini ve sırtını sardığı Özer'in yardımına mesai arkadaşları koştu. İş yeri çalışanları yerden aldığı oto paspasıyla müdahale ederek alevleri söndürdü. Özerin vücudunda küçük çapta yanıklar oluşurken, yaşanan o anlar cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o anlar:
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n'olur şunlara devam edin de doğal seleksiyona uğrayın kendiliğinden..
sizin ve sahibimiz yüzünden beni de salak sanıyorlar...
Kolonyaya yazık olmuş