Son Virajda Yaptığı Çılgın Atakla Zafere Uzanan Toprak Razgatlıoğlu Efsane Valentino Rossi'ye Benzetildi!
Son Virajda Yaptığı Çılgın Atakla Zafere Uzanan Toprak Razgatlıoğlu Efsane Valentino Rossi'ye Benzetildi!
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barcelona'da gerçekleştirilen Superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu adeta destan yazdı. Yarışın son virajında yaptığı atakla zirveye ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun atağı 15 sene önce Valentino Rossi'nin yaptığı kusursuz geçişle kıyaslandı.
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Toprak Razgatlıoğlu Barcelona'da yaptığı atakla motor sporlarının manşetlerine yükseldi.
Yarışın son virajında kusursuz bir atakla rakibini geçerek heyecanlı mücadeleyi zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu'nun geçişi 15 sene önce Valentino Rossi'nin yaptığı atakla kıyaslandı.
Aynı geçiş, aynı viraj, 15 yıl arayla. Toprak Razgatlıoğlu 🤝Valentino Rossi. (Kaynak: WorldSBK)
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