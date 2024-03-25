Son Virajda Yaptığı Çılgın Atakla Zafere Uzanan Toprak Razgatlıoğlu Efsane Valentino Rossi'ye Benzetildi!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barcelona'da gerçekleştirilen Superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu adeta destan yazdı. Yarışın son virajında yaptığı atakla zirveye ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun atağı 15 sene önce Valentino Rossi'nin yaptığı kusursuz geçişle kıyaslandı.