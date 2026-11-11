Sokaklarda Bedava Mango Yetişiyor Ama Yemek Kesinlikle Yasak

Shenzhen Yeşil Alan Yönetimi'nden bir yetkili, yol kenarındaki ağaçların uzun süre araç egzozuna ve yol tozuna maruz kaldığını, bu yüzden ağır metal kirliliğinin ciddi boyutta olduğunu söyledi. Bakım sırasında düzenli olarak gübre ve ilaç kullanıldığı için tarım ilacı kalıntısı riski de yüksek.

Üstelik bu ağaçlar, pazarda satılan meyvelerden farklı olarak yeme değeri düşük türler. Yol kenarındaki mangoların tadı buruk, meyvesi de lifli.