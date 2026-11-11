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Sokaklarda Bedava Mango Yetişiyor Ama Yemek Kesinlikle Yasak

Sokaklarda Bedava Mango Yetişiyor Ama Yemek Kesinlikle Yasak

Çin
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 10:56
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Çin'in Shenzhen kentinde yol kenarlarındaki ağaçlar mango, liçi, Cava elması ve yenidünya ile dolu. Görüntüsü ne kadar çekici olsa da yetkililer bu meyvelerin yenmemesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yol kenarındaki meyveler egzoz, toz ve ağır metallerle kirlenme riski taşıyor.

Yol kenarındaki meyveler egzoz, toz ve ağır metallerle kirlenme riski taşıyor.

Shenzhen Yeşil Alan Yönetimi'nden bir yetkili, yol kenarındaki ağaçların uzun süre araç egzozuna ve yol tozuna maruz kaldığını, bu yüzden ağır metal kirliliğinin ciddi boyutta olduğunu söyledi. Bakım sırasında düzenli olarak gübre ve ilaç kullanıldığı için tarım ilacı kalıntısı riski de yüksek.

Üstelik bu ağaçlar, pazarda satılan meyvelerden farklı olarak yeme değeri düşük türler. Yol kenarındaki mangoların tadı buruk, meyvesi de lifli.

Bakım ekipleri meyveleri ağaçta bırakmıyor, toplananlar yeşil atık olarak işleniyor.

Bakım ekipleri meyveleri ağaçta bırakmıyor, toplananlar yeşil atık olarak işleniyor.

Bu mangolar koruyucu torba olmadan yetiştiği için kabuklarında çok sayıda böcek deliği ve çarpma lekesi oluşuyor. Güvenlik için ekipler meyve vermenin başında alçak dallardaki meyveleri kesiyor, meyveler olgunlaşıp düşmeye başlayınca geri kalanını da topluyor.

Kentte kamuya ait ağaçlardan çiçek ve meyve koparmak zaten yasak. Kurala uymayanlara 50 ile 200 yuan arasında para cezası veriliyor.

Peki yenmeyen meyvelerin ağaçları neden sokaklara dikiliyor?

Peki yenmeyen meyvelerin ağaçları neden sokaklara dikiliyor?

Yetkiliye göre mango ve Cava elması gibi ağaçlar, Shenzhen'in sıcak ve nemli iklimine iyi uyum sağlıyor, düzenli büyüyor ve bakım masrafları da makul. Geniş taçlı ve dört mevsim yeşil kalan bu ağaçlar, gölge yaparak sokakları serinletiyor, tozu ve gürültüyü de azaltıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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