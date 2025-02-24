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ŞOK'a Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 26 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 26 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
24.02.2025 - 10:49

ŞOK 26 Şubat ile 5 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Şubat ile 5 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Pirantech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

Pirantech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

  • Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.950 TL,

  • Superia Çay Makinesi 1.299 TL,

  • Superia Doğrayıcı 899 TL

  • Kumsal Tava+Sahan Set 349 TL, 

  • 2'li Tava Set 349 TL, 

  • 2'li Sahan Set 349 TL,

  • Derin Tencere 449 TL,

  • 3'lü Tak Çıkar Kulplu Tava Seti 1.499 TL, 

  • Hascevher Tencere Seti 1.699 TL, 

  • Cem Börek ve Balık Tavası 449 TL ve Döküm Kek Kalıbı 300 TL,

  • Ahşap Kapaklı Borosilikat Cam Tencere 99,95 TL,

  • Katlanabilir Masa 699 TL, 

  • Kulplu Küvet 189 TL, 

  • Kristal Sürahi 119 TL, 

  • Sütlük 100 TL,

  • Yer Sofrası 599 TL

Fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Şok'a gelen oyuncaklar

Şok'a gelen oyuncaklar

Günün fırsatları burada

Şok atıştırmalık çeşitleri

Şok atıştırmalık çeşitleri

Haftanın fırsatları

Haftanın fırsatları

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 3x180 gram Pınar Labne 105 TL, 

  • 3'lü Eti Burçak Sultani 37 TL, 

  • 6x330 ml Tamek Ice Tea 70 TL, 

  • 100 gram Jacobs Monarch 95 TL,

  • 610 gram Calve Ketçap 39 TL

Şok ekstra ürünler - elektronik

Şok ekstra ürünler - elektronik

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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