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24 Şubat Marka Aktüeli! Nivea, Philips, Camper, Chicco: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 24 Şubat Marka Aktüeli! Nivea, Philips, Camper, Chicco: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 05:44

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Kütahya Porselen, Tommy Hilfiger, UGG, Contigo, Camper, Chicco gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Avent SCF395/11 Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

Philips Avent SCF395/11 Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

Daha hızlı bir süt akışı için doğal hareket teknolojisine sahip olan, emziren annelerin kurtarıcısı göğüs pompası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Philips Avent Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

'Bebeğim dokuz aylık manuel ve eller serbest pompa kullandım çalıştığım için süt sağmak zorundayım ve çok zaman kaybedip çok az süt sağıyordum Lansinoh mu Avent mi çok kararsız kalmıştım ama bu ürünü seçtim ve inanılmaz memnun kaldım.'

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Camper Erkek Spor Ayakkabı

Camper Erkek Spor Ayakkabı

40-46 arası numarası bulunan Camper spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Camper Erkek Spor Ayakkabı

'Nike Adidas New Balance gibi herkesin ayağında gördüğünüz ayakkabılardan bıktıysanız doğru tercih Camper. Hem kaliteli hem de rahat.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Nivea Creme Soft Kremsi Dokunuş Banyo ve Duş Jeli

Nivea Creme Soft Kremsi Dokunuş Banyo ve Duş Jeli

Formülündeki Pro-vitamin ve badem yağı içeriği ile duş alırken vücudunuzu yoğun bir şekilde nemlendiren Nivea Creme duş jeli, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Nivea Creme Soft Kremsi Dokunuş Banyo ve Duş Jeli

'Biz aile olarak normalde duş jeli kullanmıyorduk, daha doğal ürünler tercih ediyorduk ama Nivea'nın hem erkek hem kadın ürünlerini kullandıktan sonra gerçekten fikrimiz değişti. Kokuları harika.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Chicco Goody Plus Bebek Arabası

Chicco Goody Plus Bebek Arabası

22 kg'ya kadar kullanılabilen Chicco bebek arabası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Chicco Goody Plus Bebek Arabası

'Ürünü araştırarak ve sorgulayarak aldık belirtilen bütün özellikleri karşıladı ve güzel ürün tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Listerine Coolmint Ağız Bakım Suyu Seti

Listerine Coolmint Ağız Bakım Suyu Seti

İçeriğindeki esansiyel yağlar ile ağız hijyeni sağlayan ve diş yüzeyini temizleyen Listerine ağız bakım suyu, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Listerine Coolmint Ağız Bakım Suyu Seti

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

16,1 inç ekrana sahip olan HP laptop, Günün Fırsat ürünleri arasında!

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

'Tasarımı çok şık tam istediğim şekilde. Benim gibi Monster ve Acer Nitro tasarımlarından haz etmiyorsanız tam sizlik bir laptop. Ofis bilgisayarı havasında sade bir duruşu var dokusu vs falan bence aşırı iyi. Hem oyun hem mühendislik için birebir.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Ugg K Classic Heritage II Bot

Ugg K Classic Heritage II Bot

Ugg botların bazı numaraları harika bir indirimle, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Ugg K Classic Heritage II Bot

'Ürün ayakları sıcak tutuyor. Ancak karlı ortamda kullanıma uygun değil. '

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Contigo Huron Snapseal Termos Bardak

Contigo Huron Snapseal Termos Bardak

12 saate kadar soğuk 5 saate kadar sıcak tutma özelliği ile çok beğenilen 470 ml kapasiteli Contigo termos bardak, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Contigo Huron Snapseal Termos Bardak

'Ben işe giderken kahve koyuyorum. Etkisi uzun süre devam etsin diye 5 dakika sıcak su ile bekleyip sonra içeceğimi koyuyorum. 4 saat sonra bile sıcaklığı iyi durumda kalıyor. Tek elle kullanımı çok güzel. '

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Puma Mayra Yüksek Tabanlı Kadın Ayakkabı

Puma Mayra Yüksek Tabanlı Kadın Ayakkabı

35-40 arası numarası bulunan Puma deri sneaker, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Puma Mayra Yüksek Tabanlı Kadın Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Kütahya Porselen Bone Olympos 12 Kişilik Platin Dekorlu Yemek Takımı

Kütahya Porselen Bone Olympos 12 Kişilik Platin Dekorlu Yemek Takımı

56 parça platin dekorlu şık yemek takımı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Kütahya Porselen Bone Olympos 12 Kişilik Yemek Takımı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger Çizgili Kadın Kazak

Tommy Hilfiger Çizgili Kadın Kazak

XS-L arası bedeni bulunan Tommy Hilfiger kazak, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tommy Hilfiger Çizgili Kadın Kazak

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Only İçi Kürklü Deri Ceket

Only İçi Kürklü Deri Ceket

Bahar mevsimlerinde sizi sıcacık tutacak tarz ceket, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Only İçi Kürklü Deri Ceket

'İçi tamamen kürklü olduğu için sıcak tutuyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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