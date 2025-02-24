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Bugün İndirimde Neler Var? En Sevilen MAC Allıklardan LEGO Modellerine 24 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? En Sevilen MAC Allıklardan LEGO Modellerine 24 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 05:43

24 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş severler için cazip indirimlerle dolu bir gün bizleri bekliyor. MAC'in en çok tercih edilen allıklarından, LEGO'nun eşsiz modellerine kadar birçok ürün, günün fırsatları arasında yer alıyor. Bu özel indirimlerle, sevdiğiniz ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabilir, alışveriş deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz. İster kendiniz için, ister sevdiklerinize hediye almayı düşünün, bu fırsatları kaçırmayın!

Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. CAMPER Andratx K100231 Spor Ayakkabı Erkek

1. CAMPER Andratx K100231 Spor Ayakkabı Erkek

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu CAMPER spor ayakkabılar, günlük kullanım için mükemmel bir seçenek. İndirimli fiyatıyla hem tarzınızı tamamlayın hem de konforun tadını çıkarın!

CAMPER Andratx K100231 Spor Ayakkabı Erkek

2. Calvin Klein Kadın Çanta

2. Calvin Klein Kadın Çanta

Minimalist tasarımı ve zarif bej rengiyle her kombine uyum sağlayan bu Calvin Klein çanta, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Şıklığınızı tamamlayacak bu çantayı kaçırmayın!

Calvin Klein Kadın Çanta

3. Primanova D-15345 Paslanmaz Çelik "Della" 50L Oval Soft Close Pedallı Kova, Gri

3. Primanova D-15345 Paslanmaz Çelik "Della" 50L Oval Soft Close Pedallı Kova, Gri

Ev ve ofislerde hijyenik ve pratik bir çözüm sunan bu Primanova pedallı kova, paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü kullanım vadediyor. İndirimli fiyatıyla evinizin veya ofisinizin düzenini sağlayın!

Primanova D-15345 Paslanmaz Çelik 'Della' 50L Oval Soft Close Pedallı Kova, Gri

4. Karaca Cubique 35 Parça Kahvaltı Seti Kare

4. Karaca Cubique 35 Parça Kahvaltı Seti Kare

Şık tasarımı ve geniş içeriğiyle kahvaltı sofralarınıza zarafet katacak bu Karaca kahvaltı seti, indirimli fiyatıyla sofralarınızı şenlendirmeye hazır.

Karaca Cubique 35 Parça Kahvaltı Seti Kare

5. Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Kelly Green Terlik

5. Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Kelly Green Terlik

Rahatlığı ve tarzıyla öne çıkan bu Crocs terlikler, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak. İndirimli fiyatıyla hem rahat edin hem de tarzınızı konuşturun!

Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Kelly Green Terlik

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6. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak 0.47 LT

6. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak 0.47 LT

İçeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutan bu Stanley termos bardak, pratik kullanımıyla her an yanınızda. İndirimli fiyatıyla bu kaliteli termosa sahip olun!

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak 0.47 LT

7. Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml -Sızdırmaz Kapaklı Baharatlık Takımı

7. Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml -Sızdırmaz Kapaklı Baharatlık Takımı

Mutfağınızda düzeni sağlayacak bu baharatlık seti, vakumlu kapakları sayesinde baharatlarınızı taze tutar. İndirimli fiyatıyla mutfağınıza şıklık ve düzen katın!

Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml -Sızdırmaz Kapaklı Baharatlık Takımı

8. LEGO® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

8. LEGO® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

Hem eğlenceli hem de dekoratif bu LEGO Orkide seti, yetişkinler için harika bir hobi seçeneği. İndirimli fiyatıyla bu benzersiz yapım setine sahip olun!

LEGO® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

9. Mac Sheertone Blush / Allık - Peaches 773602037612

9. Mac Sheertone Blush / Allık - Peaches 773602037612

Doğal ve canlı bir görünüm sağlayan bu Mac allık, makyajınıza taze bir dokunuş katacak. İndirimli fiyatıyla bu kaliteli allığa sahip olun!

MAC Sheertone Blush / Allık - Peaches 773602037612

10. Bella Maison Vintage Porselen 6'lı Kahve Fincanı Takımı Mavi (90 Cc)

10. Bella Maison Vintage Porselen 6'lı Kahve Fincanı Takımı Mavi (90 Cc)

Vintage tasarımıyla kahve keyfinizi taçlandıracak bu Bella Maison fincan takımı, sofralarınıza şıklık katacak. İ

Bella Maison Vintage Porselen 6'lı Kahve Fincanı Takımı Mavi (90 Cc)

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11. Siveno %100 Doğal Roll-on Kadın Deodorant Ter Kokusu Önleyici Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

11. Siveno %100 Doğal Roll-on Kadın Deodorant Ter Kokusu Önleyici Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

Siveno’da kaçırılmayacak indirimler başladı!

Siveno %100 Doğal Roll-on Kadın Deodorant Ter Kokusu Önleyici Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

12. Propia Akne Siyah Nokta Karşıtı Gözenek Arındırıcı Beyaz Kil Yüz Maskesi 50ml Karma Yağlı Cilt

12. Propia Akne Siyah Nokta Karşıtı Gözenek Arındırıcı Beyaz Kil Yüz Maskesi 50ml Karma Yağlı Cilt

Sepette 2 ürüne %10, 3 ürüne %15 indirim!

Propia Akne Siyah Nokta Karşıtı Gözenek Arındırıcı Beyaz Kil Yüz Maskesi 50ml Karma Yağlı Cilt

13. Maybelline New York Maybelline Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint 15 Skinny Dip

13. Maybelline New York Maybelline Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint 15 Skinny Dip

Maybelline ve L'Oreal Paris'te 1000 TL'ye %15 ve 600 TL'ye %10 Kupon fırsatları! Sayısız flaş indirimi kaçırmaa!

Maybelline New York Maybelline Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint 15 Skinny Dip

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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