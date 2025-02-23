Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 23.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Alety Elektrikli Tırnak Matkap Seti
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2. The Purest Solutions, 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi 50 ml
3. Svr Sebiaclear Mat+Pores Matlaştırıcı Bakım Kremi 40ml
4. Kerastase Blond Absolu Cicaplasme Serum 150ml
5. Cosrx Acne Pimple Master Patch - Sivilce Söndürücü Bant 24 Parça
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6. Kiko Milano Aydinlatici - Glow Fusion Highlighting Drops 8025272925471 02 Sweet Dreams (02 Sweet Dreams)
7. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Bordo | Cherry Coke | Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini
8. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Serum Saç Bakım Yağı 100 ml - Vegan
9. Skin Sensual Bb Krem Medium | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++ Aydınlık Ve Canlılık
10. KikoMilano Kiko Lıps Make Up Kıt - Glossy Lıp Set 01
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11. Omron M2 Basic HEM-7121J-E Üst Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti
12. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022
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