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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 07:56

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Alety Elektrikli Tırnak Matkap Seti

1. Alety Elektrikli Tırnak Matkap Seti

Alety Elektrikli Tırnak Matkap Seti, profesyonel manikür ve pedikür deneyimini evinize taşıyor. Farklı başlıkları sayesinde tırnak şekillendirme, törpüleme ve cilalama işlemlerini zahmetsizce yapabilirsiniz. Güçlü motoru ve kolay kullanımı ile tırnak bakımınızı üst seviyeye çıkarın!

2. The Purest Solutions, 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi 50 ml

2. The Purest Solutions, 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi 50 ml

Cildinizi gün boyu nemli ve sağlıklı tutan The Purest Solutions Nemlendirici, hafif yapısıyla hızla emilir. Yoğun nem desteği sağlayarak cildi yatıştırır ve dolgun bir görünüm kazandırır. Günlük bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday!

3. Svr Sebiaclear Mat+Pores Matlaştırıcı Bakım Kremi 40ml

3. Svr Sebiaclear Mat+Pores Matlaştırıcı Bakım Kremi 40ml

Yağlı ve akneye meyilli ciltler için geliştirilen SVR Sebiaclear, fazla yağı dengeleyerek gün boyu mat bir görünüm sunar. Gözenek görünümünü azaltarak daha pürüzsüz bir cilt sağlar. Hem bakım hem de makyaj bazı olarak mükemmel bir seçim!

4. Kerastase Blond Absolu Cicaplasme Serum 150ml

4. Kerastase Blond Absolu Cicaplasme Serum 150ml

Sarışın ve röfleli saçlar için geliştirilen Kérastase Blond Absolu Cicaplasme,saçı güçlendiren ve kırılmaları önleyen yoğun bir bakım serumu. Isıya karşı koruma sağlayarak saçın sağlıklı ve parlak görünmesini destekler. Yumuşak ve ışıltılı saçlar için en güçlü yardımcınız!

5. Cosrx Acne Pimple Master Patch - Sivilce Söndürücü Bant 24 Parça

5. Cosrx Acne Pimple Master Patch - Sivilce Söndürücü Bant 24 Parça

Sivilcelerle savaşmanın en pratik yolu Cosrx Acne Pimple Master Patch! Şeffaf ve hafif yapısıyla ciltte fark edilmeden çalışır, sivilceleri kurutur ve iyileşme sürecini hızlandırır. Gün içinde ya da gece kullanarak cildinizi kusursuz hale getirin.

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6. Kiko Milano Aydinlatici - Glow Fusion Highlighting Drops 8025272925471 02 Sweet Dreams (02 Sweet Dreams)

6. Kiko Milano Aydinlatici - Glow Fusion Highlighting Drops 8025272925471 02 Sweet Dreams (02 Sweet Dreams)

Kiko Milano Glow Fusion Highlighting Drops, likit formülüyle cildinize doğal ve ışıltılı bir parlaklık kazandırıyor. Hafif yapısı sayesinde kolayca dağılır ve yüzünüze sağlıklı bir glow efekti verir. Günlük makyajınızda canlı ve taze bir görünüm yaratmak için ideal!

7. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Bordo | Cherry Coke | Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

7. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Bordo | Cherry Coke | Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

Kremi Cherry Coke Lip Balm, dudakları yoğun bir şekilde nemlendirirken hafif bordo tonu ile doğal bir renk kazandırır. Peptit, seramid ve E vitamini içeriğiyle dudakları besler ve yumuşacık bir his bırakır. Gün boyu parlak, sağlıklı ve bakımlı dudaklar için harika bir seçenek!

8. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Serum Saç Bakım Yağı 100 ml - Vegan

8. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Serum Saç Bakım Yağı 100 ml - Vegan

Urban Care No.6 Bond Plex, saç tellerini güçlendiren ve onaran özel formülüyle yıpranmış saçlara yoğun bakım sağlar. Saç kırılmalarını önleyerek daha sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Vegan formülüyle doğaya duyarlı bakım sunan harika bir serum!

9. Skin Sensual Bb Krem Medium | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++ Aydınlık Ve Canlılık

9. Skin Sensual Bb Krem Medium | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++ Aydınlık Ve Canlılık

Cilt tonunu eşitleyen, aydınlık ve sağlıklı bir görünüm kazandıran Skin Sensual BB Krem, SPF 50 güneş koruma faktörüyle cildinizi zararlı ışınlardan korur. Hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Hem makyaj hem de cilt bakımı bir arada!

10. KikoMilano Kiko Lıps Make Up Kıt - Glossy Lıp Set 01

10. KikoMilano Kiko Lıps Make Up Kıt - Glossy Lıp Set 01

Kiko Milano Lips Makeup Kit, dudaklarınıza hafif ve ışıltılı bir renk kazandıran mükemmel bir set! Nemlendiren ve dolgun gösteren yapısıyla günlük makyajınıza kolayca uyum sağlar. Doğal ve parlak dudaklar için vazgeçilmez bir ikili!

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11. Omron M2 Basic HEM-7121J-E Üst Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti

11. Omron M2 Basic HEM-7121J-E Üst Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti

Omron M2 Basic, tansiyonunuzu hızlı ve hassas bir şekilde ölçerek sağlık takibinizi kolaylaştırır. Üst koldan ölçüm yapan bu cihaz, geniş hafıza kapasitesi ile sonuçları saklayarak düzenli takip imkanı sunar. Evde pratik ve güvenilir tansiyon ölçümü için ideal!

12. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

12. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

Vichy Dercos, kepek problemiyle savaşan ve saç derisini rahatlatan etkili bir formüle sahip. Normal ve yağlı saçlar için özel olarak geliştirilen bu şampuan, saç derisini temizleyerek kaşıntıyı ve kepek oluşumunu azaltır. İlk kullanımdan itibaren gözle görülür bir fark yaratır!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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