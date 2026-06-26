ŞOK'a Fissler Düdüklü Tencere Geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 27 - 30 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
27 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 - 30 Haziran 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 249 TL
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Tery Bery Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 9.990 TL
Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L Düdüklü Tencere ve Buharlı Pişirme Aparatı 18.999 TL
Samsung Wind-Free Premium 12000 BTU Klima 37.999 TL
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