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ŞOK'a Crocs Terlik Modelleri Geliyor! 18 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Crocs Terlik Modelleri Geliyor! 18 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.06.2025 - 15:02

ŞOK 18 Haziran - 25 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Haziran - 25 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Lisanslı Çocuk Şortlu Takım 299 TL,

Lisanslı Çocuk Şortlu Takım 299 TL,

  • Lisanslı Şapka 149 TL, 

  • 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL, 

  • 5'li Figür Seti 499 TL, 

  • Lisanslı Kumbara 29,95 TL,

  • Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL, 

  • Lisanslı Kapaklı Oyuncak Kutusu 179 TL, 

  • Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL, 

  • Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 139 TL,

  • Figürlü Çocuk Terlik / Sandalet 139 TL,

  • 6'lı Terlik Aksesuarı 29,95 TL, 

  • Rampage Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL, 

  • Rampage Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 729 TL,

  • Rampage RGB Oyuncu Mouse 449 TL, 

  • Asonic Ultra Akıllı Saat 399 TL, 

  • Mikado Karaoke Mikrofonlu Hoparlör 699 TL, 

  • Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 9.990 TL, 

  • Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 899 TL, 

  • 120 Parça Micro Blok Set 249 TL,

  • Kutulu Mikro ve Pixel Blok 119 TL

Günün fırsatları burada

Gemili / Arabalı Master Transport Kamyon 199 TL,

Gemili / Arabalı Master Transport Kamyon 199 TL,

  • Rookie Işıklı Paten 649 TL, 

  • Barbie Deniz Kızı 249 TL, 

  • Gokidy Dollylan Luvlie Piknik Günü 299 TL, 

  • Mega Pokemon Poke Ball Blok 349 TL, 

  • Çantalı Deniz Kabuğu Evim 149 TL, 

  • Güzellik Seti 399 TL, 

  • Hot Wheels Mega Ralli / Meydan Okuma Seti 899 TL, 

  • Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 649 TL,

  • Hot Wheels Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 249 TL,

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL, 

  • S4 Tekli Araba 75 TL, 

  • Külahta Peluş 299 TL, 

  • Mini Org 169 TL, 

  • Blok Efsane Dinazorlar 119 TL, 

  • 2'li Figür 249 TL, 

  • Aksesuarlı Sevimli At Çiftlik Seti 100 TL, 

  • Öğretici Hikaye Kitapları 39,95 TL, 

  • Duo Kutu Oyunu 75 TL, 

  • 1000 Parça Puzzle 75 TL, 

  • 100 Parça Lisanslı Puzzle 50 TL,

  • Tahmin Etme Kutu Oyunu 75 TL

Şok Haftanın Fırsatları

Şok Haftanın Fırsatları

Kasa arkası ürünleri;

  • 400 gram Superfresh Kayseri Mantı 60 TL, 

  • 8x12,5 gram La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 35 TL,

  • 3x75 gram Dardanel Ton Balığı 110 TL, 

  • 6x180 ml Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 55 TL

Şok kasa arkası indirimleri

Şok kasa arkası indirimleri

Şok ne alırsan 25 TL ürünleri

Şok ne alırsan 25 TL ürünleri
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Şok Vans ve Crocs modelleri

Şok Vans ve Crocs modelleri

Şok Haftanın Win Ürünleri

Şok Haftanın Win Ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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