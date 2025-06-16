Bugün İndirimde Neler Var? Vogue Güneş Gözlüklerinden Oyuncu Mouselarına 16 Haziran 2025 Günün Fırsatları

Şık titanyum kasası ve siyah kauçuk kayışıyla hem spor hem şık bir görünüm sunan bu akıllı saat, sağlık takibi ve uzun pil ömrüyle sizi mest edecek. Stilinize teknoloji katmak için bu indirimi değerlendirin

Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanyum Kasa ve Siyah Kauçuk Kayış Akıllı Saat