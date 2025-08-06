Skoda Fiyat Listesi Ağustos 2025: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda ülkemizde pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Fabia ve Superb modelleriyle sevilerek kullanılan Skoda son olarak elektrikli araç pazarına da bir giriş yaptı. Hem yüzde yüz elektrikli hem de hibrit modelleriyle yakından takip edilen Skoda'nın fiyatları Ağustos ayında güncellendi. Peki Skoda, Temmuz ayındaki ÖTV düzenlemesinden etkilendi mi? Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Ağustos 2025 fiyat listesi.

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