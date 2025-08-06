Renault Fiyat Listesi Ağustos 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar
Fransız menşeli Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Özellikle sedan modelleriyle ön plana çıkan Renault, yeni elektrikli modelleriyle dikkatleri üzerine çekti. Temmuz ayında yaşanan ÖTV düzenlemesinin ardından Renault fiyatları ise merak konusu oldu. Renault, 6 Ağustos itibarıyla fiyatlarını güncelledi.
Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?
İşte, Renault Ağustos 2025 fiyat listesi.
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Renault fiyat listesi Ağustos 2025
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Renault Clio fiyat listesi Ağustos 2025
Renault Captur fiyat listesi Ağustos 2025
Renault Megane fiyat listesi Ağustos 2025
Renault Austral fiyat listesi Ağustos 2025
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Renault Duster fiyat listesi Ağustos 2025
Renault Rafale fiyat listesi Ağustos 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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