Renault Fiyat Listesi Ağustos 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Temmuz ayı itibarıyla birçok otomobil markasının modellerinde fiyat değişikliğine gittiği görüldü. Temmuz'un sonunda yapılan ÖTV değişikliğinin ise araba fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio Temmuz ayında 1.497.000 TL'ye listelenmişti. Clio, Ağustos ayında ise 1.447.000 TL'den satışa çıkarıldı.