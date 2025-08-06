Chery Fiyat Listesi Ağustos 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Türkiye pazarında SUV alanında dikkat çeken markalardan birisi de Chery oldu. Chery, yeni teknolojik özellikleriyle sürücülerin dikkatini çekmeyi başardı. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery'nin fiyatlarında ÖTV düzenlemesi sonrası bir artış yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Ağustos güncel fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chery Fiyat Listesi Ağustos
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chery Omoda 5 Pro Ağustos fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Ağustos fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Ağustos fiyat listesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın