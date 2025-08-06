Chery Fiyat Listesi Ağustos 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Türkiye pazarında SUV alanında dikkat çeken markalardan birisi de Chery oldu. Chery, yeni teknolojik özellikleriyle sürücülerin dikkatini çekmeyi başardı. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery'nin fiyatlarında ÖTV düzenlemesi sonrası bir artış yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Ağustos güncel fiyat listesi.

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