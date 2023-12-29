Şirket Hisseleri Tavan Yapınca Adını Tarihe Yazdırdı: İlk Kez Bir Kadının Serveti 100 Milyar Doları Aştı
Şirket Hisseleri Tavan Yapınca Adını Tarihe Yazdırdı: İlk Kez Bir Kadının Serveti 100 Milyar Doları Aştı
Fransız kozmetik devi L'Oréal'in 70 yaşındaki varisi Françoise Bettencourt Meyers, tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin hisseleri rekor bir seviyeye ulaşınca, Bettencourt Meyers, 100 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kadın oldu.
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Dünya çapında tanınan bir kozmetik devi olan L'Oreal'in hisseleri, perşembe günü Paris Borsası'nda tarihi bir zirve yaptı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, L'Oreal'in %35 hissesine sahip olan Meyers'ın net serveti de ciddi biçimde artış gösterdi.
Meyers'ten sonra en zengin kadın ise ABD'nin perakende zinciri Walmart'ın sahiplerinden biri olan Alice Walton.
Listenin zirvesinde Elon Musk var.
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