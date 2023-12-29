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Şirket Hisseleri Tavan Yapınca Adını Tarihe Yazdırdı: İlk Kez Bir Kadının Serveti 100 Milyar Doları Aştı

Şirket Hisseleri Tavan Yapınca Adını Tarihe Yazdırdı: İlk Kez Bir Kadının Serveti 100 Milyar Doları Aştı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.12.2023 - 15:58

Fransız kozmetik devi L'Oréal'in 70 yaşındaki varisi Françoise Bettencourt Meyers, tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin hisseleri rekor bir seviyeye ulaşınca, Bettencourt Meyers, 100 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kadın oldu.

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Dünya çapında tanınan bir kozmetik devi olan L'Oreal'in hisseleri, perşembe günü Paris Borsası'nda tarihi bir zirve yaptı.

Dünya çapında tanınan bir kozmetik devi olan L'Oreal'in hisseleri, perşembe günü Paris Borsası'nda tarihi bir zirve yaptı.

2023 yılında şirketin hisselerinin değeri %33.9 oranında yükselirken markanın değeri de 267 milyar doları aştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, L'Oreal'in %35 hissesine sahip olan Meyers'ın net serveti de ciddi biçimde artış gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, L'Oreal'in %35 hissesine sahip olan Meyers'ın net serveti de ciddi biçimde artış gösterdi.

Varis konumunda bulunan Meyers, servetindeki 28.6 milyar dolarlık artışla dünyanın en zengin kadını oldu. 70 yaşındaki Fransız, aynı zamanda dünyanın en zenginleri listesinde de 12. sıraya yükseldi.

Meyers'ten sonra en zengin kadın ise ABD'nin perakende zinciri Walmart'ın sahiplerinden biri olan Alice Walton.

Meyers'ten sonra en zengin kadın ise ABD'nin perakende zinciri Walmart'ın sahiplerinden biri olan Alice Walton.

Walton'un şu anki güncel servetinin 70 milyar dolar seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Listenin zirvesinde Elon Musk var.

Listenin zirvesinde Elon Musk var.

Tesla ve SpaceX'in CEO'sunun serveti 260,6 milyar dolar seviyelerinde.

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