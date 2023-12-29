Araç Sahipleri 2024'te Dolaylı Yoldan Karbon Vergisi ile Karşı Karşıya Kalabilir

Karbon vergisi, bir ülkenin sera gazı salınımını azaltma çabalarının bir parçası olarak uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, bir ürünün üretimi, tüketimi veya ithalatı sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarına dayanır ve bu emisyonların ekonomik bir cezası olarak işlev görür. Vergi miktarı, ürünün karbon ayak izine göre belirlenir. Karbon vergisinin temel amacı, çevreye verilen zararın maliyetini içermek ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmektir.