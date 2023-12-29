Araç Sahipleri 2024'te Dolaylı Yoldan Karbon Vergisi ile Karşı Karşıya Kalabilir
Araç Sahipleri 2024'te Dolaylı Yoldan Karbon Vergisi ile Karşı Karşıya Kalabilir
Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Orta Vadeli Programı'nda yer alan Yeşil Dönüşüm detayı dolaylı yollarla araç sahipleri de etkileyebilir. Peki, henüz resmi bir açıklama yapılmayan konu hakkında ifade edilenler neler?
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Küresel iklim değişikliği sorunu nedeniyle, dünya genelinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş giderek daha fazla önem kazanıyor.
Açıklanan Orta Vadeli Program'da konuyu ilişkin şu ifadelere yer verildi.
Karbon Vergisi nedir?
Hangi ülkeler uyguluyor?
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