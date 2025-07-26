Şifresini Değiştirmeyen Para Çekemeyecek! ATM'lere "6 Ayda 1" Kuralı Geldi
Mobil bankacılıkta zorunlu olan 6 ayda bir şifre değişikliği, ATM'lerde de başladı. Bankakartı kullananlar ATM'lerde işlem yapmak istediği takdirde şifresi 6 aydan eski olduğu an uyarıyla karşılaşacak. Kullanıcılar şifresini değiştirmediği sürece para çekemeyecek.
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Banka kartı kullanıcılar şifrelerini 6 ayda bir yenilemek zorunda.
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Kullanıcılar, önceki üç şifrelerini yeniden kullanamayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kişisel verilerin ortalık malı olduğu ve kriminal tipler için madene dönmüş bir düzende şifreyle neyin güvenliğini sağlayacaksınız acaba?
😡😡😡😡
yahu yaşlısı var unutanı var her şeyde yenilenen ve farklı şifreler hangi birini nasıl aklımızda tutacağız düşünen var mı acaba!!!