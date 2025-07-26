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Şifresini Değiştirmeyen Para Çekemeyecek! ATM'lere "6 Ayda 1" Kuralı Geldi

Şifresini Değiştirmeyen Para Çekemeyecek! ATM'lere "6 Ayda 1" Kuralı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 09:56

Mobil bankacılıkta zorunlu olan 6 ayda bir şifre değişikliği, ATM'lerde de başladı. Bankakartı kullananlar ATM'lerde işlem yapmak istediği takdirde şifresi 6 aydan eski olduğu an uyarıyla karşılaşacak. Kullanıcılar şifresini değiştirmediği sürece para çekemeyecek.

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Banka kartı kullanıcılar şifrelerini 6 ayda bir yenilemek zorunda.

Banka kartı kullanıcılar şifrelerini 6 ayda bir yenilemek zorunda.

Dolandırıcılığı önlemek ve güvenlik seviyesini yükseltmek amacıyla bankacılık sisteminde önemli bir adım atıldı. Artık banka kartı kullanıcıları, kart şifrelerini her 6 ayda bir yenilemek zorunda. Belirlenen süreyi geçen kişiler, ATM’lerden nakit çekme işlemi gerçekleştiremeyecek.

Daha önce yalnızca internet ve mobil bankacılıkta geçerli olan bu uygulama, şimdi ATM işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Kullanıcılar kartlarını ATM’ye taktıklarında, eğer şifre 6 aydan eskiyse sistem otomatik olarak şifre değişikliği ekranına yönlendirecek. Şifre güncellenmeden herhangi bir işlem yapılamayacak.

Kullanıcılar, önceki üç şifrelerini yeniden kullanamayacak.

Kullanıcılar, önceki üç şifrelerini yeniden kullanamayacak.

Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer yönü ise şifre tekrarına izin verilmemesi. Kullanıcılar, önceki üç şifrelerinden hiçbirini yeniden kullanamayacak. Bu sayede hem güvenlik artırılacak hem de kullanıcıların daha özgün şifreler belirlemesi sağlanacak.

Bankacılık çevrelerine göre, bu değişiklikle birlikte QR kodla para çekme gibi dijital çözümler de daha fazla teşvik edilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bozkurt

Kişisel verilerin ortalık malı olduğu ve kriminal tipler için madene dönmüş bir düzende şifreyle neyin güvenliğini sağlayacaksınız acaba?

futboltopu20

😡😡😡😡

Nilgün Pamuk

yahu yaşlısı var unutanı var her şeyde yenilenen ve farklı şifreler hangi birini nasıl aklımızda tutacağız düşünen var mı acaba!!!