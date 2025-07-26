Şifresini Değiştirmeyen Para Çekemeyecek! ATM'lere "6 Ayda 1" Kuralı Geldi

Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer yönü ise şifre tekrarına izin verilmemesi. Kullanıcılar, önceki üç şifrelerinden hiçbirini yeniden kullanamayacak. Bu sayede hem güvenlik artırılacak hem de kullanıcıların daha özgün şifreler belirlemesi sağlanacak.

Bankacılık çevrelerine göre, bu değişiklikle birlikte QR kodla para çekme gibi dijital çözümler de daha fazla teşvik edilecek.