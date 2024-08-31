Seyran'ın Yeni Partnerinden Kızıl Goncalar Setine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Seyran'ın Yeni Partnerinden Kızıl Goncalar Setine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Ağustos Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'nin son eleme potasında bireysel dokunulmazlık kazanan Kaan'ın yemekleri geçen Zübeyde'yi haksız yere potaya sokması kısa sürede gündem olurken, Kaan'ın bu konuda kendini savunamaması resmen şoke etti.
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Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Deha'dan ilk tanıtım fragmanları gelirken, dizideki fragmanlarda hiçbir kadın oyuncuya yer verilmemesi kısa sürede tepkilere yol açtı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için setten görüntüler gelirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçları görenleri şaşırtmıştı. Saçını kestirdiği düşünülen Saraçoğlu'nun aslında peruk taktığı ortaya çıktı.
Aralarında 15 yaş fark bulunan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda partner olmaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Burak Deniz bu partnerlik hakkında konuştu.
NOW ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar 2. sezonu için sete çıkarken, setten ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezona sil baştan bir senaryoyla başlarken, Ferit ve Seyran'ın ayrılığına kadar çok ciddi değişiklikler söz konusu. İkilinin partnerleri değişirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun partnerini kimin canlandıracağı belli oldu.
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