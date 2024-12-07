Sevgilin Seninle Mutlu mu?
Sevgilin Seninle Mutlu mu?
İlişkiniz şu an nasıl? Sence bu ilişkide sevgilin de seninle mutlu mu? Belki aranızdaki bağ güçlü ve birbirinize sevgiyle yaklaşıyorsunuz, ama zaman zaman ilişkinizin dinamiklerini gözden geçirmek gerekiyor. Onun gerçekten mutlu olup olmadığını anlamak için sadece davranışlarına değil, söylediklerine ve söyleyemediklerine de dikkat etmelisin. Bunu öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Sevgilinde en fazla hoşuna giden özellik hangisi?
5. Daha önce hiç aldatıldın mı?
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6. Sevgilinin seninle her şeyini paylaştığını düşünüyor musun?
7. Peki siz nasıl tanıştınız?
8. Sence sizin nasıl bir ilişkiniz var?
9. Tartışmalarınız nasıl bitiyor?
10. Son olarak bunlardan birini seçer misin?
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Sevgilin seninle çok mutlu!
Sevgilin seninle mutlu olmaya çalışıyor!
Sevgilin seninle mutlu değil!
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