Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Hediye
Sevgililer Günü'nde Aşkınızı Alevlendirme Garantili İç Çamaşırı Seçimleri

etiket Sevgililer Günü'nde Aşkınızı Alevlendirme Garantili İç Çamaşırı Seçimleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 11:11

İster kendinize alın ister hediye olarak sevgilinize... Birbirinden güzel, birbirinden iddialı iç çamaşırlarını sizin için listeledik. Sevgililer Günü için en güzelini seçmek de size kaldı! 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Siyah sevenler için desteksiz balenli Pierre Cardin marka iç çamaşırı takımı.

1. Siyah sevenler için desteksiz balenli Pierre Cardin marka iç çamaşırı takımı.

Streç dantel kumaştan olan bu zarif ve şık takım pedsiz, balenli ve ayarlanabilir askılı. Külodu string kesim.

Siyah sevenler için oldukça zarif bir seçenek.

75B, 80B ve 85B beden seçenekleri mevcut.

Fiyatı 487 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. İddialı olmayı seven kadınlar için kırmızı deri sütyen ve dantelli külot.

2. İddialı olmayı seven kadınlar için kırmızı deri sütyen ve dantelli külot.

Sütyeni destekli ve ayarlanabilir askılı.

Ürün sütyen ve külot olmak üzere 2 parçadan oluşuyor.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Küçük göğüslü kadınlara çok yakışacak dantelli iç çamaşırı takımı.

3. Küçük göğüslü kadınlara çok yakışacak dantelli iç çamaşırı takımı.

Rengi ve modeli ile gerçekten harika bir takım.

Küçük göğüslüler için ayarında bir seksilik ve ideal bir şıklık.

Fiyatı da çok uygun, şu anda indirimde 290 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Beyaz renk şık ve iddialı bir iç çamaşır takımı.

4. Beyaz renk şık ve iddialı bir iç çamaşır takımı.

Detayları ile öne çıkan bir takım.

Siyah renk seçeneği de var.

Fiyatı 174 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Siyahın asaleti de bir başka...

5. Siyahın asaleti de bir başka...

Siyah sevenlerin bayılacağı hem asil hem de seksi bir takım.

Fiyatı 747 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bel aksesuarı ile beraber satılan mavinin en güzel tonundan son derece seksi bir iç çamaşır takımı.

6. Bel aksesuarı ile beraber satılan mavinin en güzel tonundan son derece seksi bir iç çamaşır takımı.

Büstiyer, tanga ve bel aksesuarından oluşan takım farklı ve iddialı.

Rengi de harika.

Fiyatı 419 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Özel tasarım dantelli çok şık bir iç çamaşırı takımı.

7. Özel tasarım dantelli çok şık bir iç çamaşırı takımı.

Klasik modellerden sıkılanlar için güzel bir seçenek. Rengi de Sevgilier Günü için ideal.

Siyah rengi de olan takımın S, M, L ve XL bedeni mevcut.

Fiyatı 174 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Büyük bedenler için son derece iddialı siyah dantel sütyen takımı.

8. Büyük bedenler için son derece iddialı siyah dantel sütyen takımı.

Seksi ve iddialı bir takım. 

Bordo rengi de olan takımın L, XL, 2XL bedenleri mevcut.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 174 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Tak çıkar askılı, son derece zarif, beyaz renk jartiyerli sütyen takımı.

9. Tak çıkar askılı, son derece zarif, beyaz renk jartiyerli sütyen takımı.

Sütyeni ister askılı ister straplez formda kullanabilirsiniz.

Masum ve sade görünümlü ama aynı zamanda da seksi bir takım.

Fiyatı 724 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Uygun fiyatlı seksi bir takım arayanlar için güzel bir seçenek.

10. Uygun fiyatlı seksi bir takım arayanlar için güzel bir seçenek.

Rengi de modeli de fiyatı da harika!

İndirimli fiyatı 79 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu fiyata kalitesi çok güzel.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bazıları jartiyer sever...

11. Bazıları jartiyer sever...

Klasik jartiyerli modellerin yeri bir başka.

Siyah dantelli 4 parçadan oluşan jartiyerli takımın fiyatı 340 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Bu şık kadife kırmızı sütyen takımı ile kendinizi çok güzel hissedeceğiniz kesin.

12. Bu şık kadife kırmızı sütyen takımı ile kendinizi çok güzel hissedeceğiniz kesin.

Kadifenin yumuşaklığı teninizle birleştiğinde, kendinizi her zamankinden daha seksi hissedeceksiniz.

Kadife takımın fiyatı 510 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Açık pembe, yumuşak dantel takım oldukça zarif bir seçenek...

13. Açık pembe, yumuşak dantel takım oldukça zarif bir seçenek...

Göğüs kısmına doğal şekil veren balensiz yumuşak dantel sütyen ve brazilian model dantel külottan oluşan çok hoş bir takım.

Zarif takımın fiyatı 300 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?