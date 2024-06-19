Senin Unutamadığın Avrupa Şampiyonası Hangisi?
Senin Unutamadığın Avrupa Şampiyonası Hangisi?
Her futbolseverin hafızasında derin izler bırakan, unutulmaz bir serüvendir Avrupa Şampiyonaları. Nefes kesen finaller, heyecan dolu maçlar, sürprizlerle herkesi ters köşe yapan sonuçlar ve çok daha fazlası... Peki, senin için en unutulmaz Avrupa Şampiyonası hangisi?
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1. Öncelikle A Millilerimizin zaferiyle başlayalım! Zaman makinesiyle 2008'e dönüp aşağıdaki anlardan birini tribünden izleme şansın olsa bu hangisi olurdu?
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2. Bir Avrupa Şampiyonasında seni en çok şaşırtan başarısızlık hangisi olmuştu?
3. Peki, Avrupa Şampiyonalarının en çarpıcı anlarından hangisinin seni daha çok etkilediğini sorsak?
4. Avrupa Şampiyonalarında seni en çok şaşırtan olay hangisiydi?
5. Milli maçlarda seni hangisi daha çok heyecanlandırır?
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