Senin Unutamadığın Avrupa Şampiyonası Hangisi?

Tercihlerine göre senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası Euro 2016! Fransa'da düzenlenen bu turnuva, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığına rağmen Portekiz'in elde ettiği zaferle akıllara kazındı. Eder'in uzatmalarda attığı gol, Portekiz'i tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu yaptı. Ayrıca İzlanda'nın İngiltere'yi elemesi ve Galler'in yarı finale çıkması gibi sürprizler, turnuvayı daha da heyecan verici hale getirdi. Euro 2016, futbolun ne kadar dramatik ve büyüleyici olabileceğinin bir kanıtıydı! 🏅⚽'