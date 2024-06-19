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Senin Unutamadığın Avrupa Şampiyonası Hangisi?

etiket Senin Unutamadığın Avrupa Şampiyonası Hangisi?

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:43

Her futbolseverin hafızasında derin izler bırakan, unutulmaz bir serüvendir Avrupa Şampiyonaları. Nefes kesen finaller, heyecan dolu maçlar, sürprizlerle herkesi ters köşe yapan sonuçlar ve çok daha fazlası... Peki, senin için en unutulmaz Avrupa Şampiyonası hangisi?

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1. Öncelikle A Millilerimizin zaferiyle başlayalım! Zaman makinesiyle 2008'e dönüp aşağıdaki anlardan birini tribünden izleme şansın olsa bu hangisi olurdu?

1. Öncelikle A Millilerimizin zaferiyle başlayalım! Zaman makinesiyle 2008'e dönüp aşağıdaki anlardan birini tribünden izleme şansın olsa bu hangisi olurdu?

2. Bir Avrupa Şampiyonasında seni en çok şaşırtan başarısızlık hangisi olmuştu?

3. Peki, Avrupa Şampiyonalarının en çarpıcı anlarından hangisinin seni daha çok etkilediğini sorsak?

3. Peki, Avrupa Şampiyonalarının en çarpıcı anlarından hangisinin seni daha çok etkilediğini sorsak?

4. Avrupa Şampiyonalarında seni en çok şaşırtan olay hangisiydi?

5. Milli maçlarda seni hangisi daha çok heyecanlandırır?

5. Milli maçlarda seni hangisi daha çok heyecanlandırır?
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6. Euro 2024 için gönlünden geçeni seçmeni istesek?

7. Son olarak, senin maskotun hangisi?

Senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası: Euro 2008! 🥳

Senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası: Euro 2008! 🥳

Tercihlerine göre senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası Euro 2008! İspanya'nın büyüleyici zaferi ve Xavi, Iniesta gibi yıldızların parladığı bu turnuva, futbolun sanatını en üst düzeyde sergilediği anlardan biriydi.Elbette geri dönüşlerin kralı Türkiye de hiç şüphesiz turnuvanın en renkli ve heyecanlı takımıydı. Son saniyelerde gelen goller ve heyecan dolu maçlar, Euro 2008'i hepimiz için unutulmaz kıldı! 😎🏆

Senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası: Euro 2004! 🥳

Senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası: Euro 2004! 🥳

Tercihlerine göre senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası Euro 2004! Bu turnuva, Yunanistan'ın futbol tarihine geçen sürpriz zaferiyle hafızalara kazındı. Angelos Charisteas'ın attığı kritik goller ve takımın savunmadaki disiplini, Yunanistan'ı zirveye taşıdı. Kimsenin beklemediği bu zafer, futbolun ne kadar tahmin edilemez ve büyüleyici olabileceğini gösterdi. Euro 2004, hepimiz için unutulmaz anlarla doluydu! 🎉🏆

Senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası: Euro 2016! 🥳

Senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası: Euro 2016! 🥳

Tercihlerine göre senin unutamadığın Avrupa Şampiyonası Euro 2016! Fransa'da düzenlenen bu turnuva, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığına rağmen Portekiz'in elde ettiği zaferle akıllara kazındı. Eder'in uzatmalarda attığı gol, Portekiz'i tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu yaptı. Ayrıca İzlanda'nın İngiltere'yi elemesi ve Galler'in yarı finale çıkması gibi sürprizler, turnuvayı daha da heyecan verici hale getirdi. Euro 2016, futbolun ne kadar dramatik ve büyüleyici olabileceğinin bir kanıtıydı! 🏅⚽'

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