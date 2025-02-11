Senin İçin İdeal Bir İlk Buluşma Nasıl Olmalı?
Senin İçin İdeal Bir İlk Buluşma Nasıl Olmalı?
İlk buluşmalar heyecanlı ve unutulmaz olabilir, ancak herkesin ideal ilk buluşma deneyimi farklıdır. Kimi bir sahil yürüyüşünü tercih ederken, kimi sakin bir akşam yemeğini daha cazip bulabilir. Peki, senin ideal ilk buluşman nasıl olmalı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Buluşmada beklediğin en önemli şey nedir?
4. İlk buluşmada giyinme tarzın nasıl olur?
5. Buluşma sonunda ne olmasını hayal edersin?
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6. Buluşmalarda genelde heyecanlı mı olursun?
7. İlk buluşmada tercih edeceğin mekan hangisi olurdu?
8. İlk buluşmada en çekindiğin şey nedir?
9. Flörtleşmekten hoşlanır mısın?
10. Peki sence ideal buluşma saati ne olmalı?
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Senin ideal ilk buluşman romantik ve şık olmalı!
Senin ideal ilk buluşman eğlenceli olmalı!
Senin ideal ilk buluşman huzurlu ve sakin olmalı!
Senin ideal ilk buluşman eğleceli ve maceralı olmalı!
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