Sence Bugün Süper Lig'de Hangi Takım Şampiyon Olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Tüm Türkiye nefesini tuttu saatin 19:00 olmasını bekliyor.

Bir yanda son haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde giren, Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alsa 24. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray...

Diğer yanda geçen hafta ezeli rakibini mağlup ederek umutlarını son haftaya taşıyan, İstanbulspor'u yense dahi rakibinin kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe...

İki karşılaşma da saat 19:00'da başlayacak.

Tüm Türkiye'nin nefessiz izleyeceği 90 dakikalar öncesinde söz sırası sizde... Şampiyon kim olacak?