Futbolda Şampiyonluk Günü: Galatasaray mı Fenerbahçe mi Şampiyon Olacak? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 11’leri

Süper Lig’de 2023-2024 sezonun son son haftası geldi çattı, şampiyonluk düğümü bugün oynanacak maçlar sonunda çözülecek. Süper Lig’de şampiyonluk ya Galatasaray’ın olacak ya da Fenerbahçe’nin. Haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray’a 24. lig şampiyonluğu için Konya deplasmanında alınacak 1 puan dahi yeterli olacak. Ülker Stadı’nda lig sonuncusu ve küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için ise hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’a yenilmesi gerek. Süper Lig’de günün tüm maçları 19.00’da başlayacak. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’leri…