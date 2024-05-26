Futbolda Şampiyonluk Günü: Galatasaray mı Fenerbahçe mi Şampiyon Olacak? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 11’leri
Futbolda Şampiyonluk Günü: Galatasaray mı Fenerbahçe mi Şampiyon Olacak? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 11’leri
Süper Lig’de 2023-2024 sezonun son son haftası geldi çattı, şampiyonluk düğümü bugün oynanacak maçlar sonunda çözülecek. Süper Lig’de şampiyonluk ya Galatasaray’ın olacak ya da Fenerbahçe’nin. Haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray’a 24. lig şampiyonluğu için Konya deplasmanında alınacak 1 puan dahi yeterli olacak. Ülker Stadı’nda lig sonuncusu ve küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için ise hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’a yenilmesi gerek. Süper Lig’de günün tüm maçları 19.00’da başlayacak. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’leri…
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Süper Lig’de 2023-24 sezonunun sonuna nihayet gelindi...
Sportif açıdan da büyük heyecanın yaşandığı, birçok unutulmaz maçın oynandığı sezon, geride kalan 37 haftadaki müthiş mücadeleye yakışır şekilde şampiyonluk ve küme düşme düğümlerini çözecek bir finalle noktalanacak.
Şimdiden kulüp puan rekorlarını kıran iki ezeli rakip, Galatasaray ile Fenerbahçe’den biri bu üstün performansını şampiyonlukla taçlandıracak.
Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan’a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin sahasında İstanbulspor’a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak. Öte yandan Fenerbahçe’ye ise 20. şampiyonluk için galibiyetten fazlası gerekiyor.
Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray’ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor’a yenilmesi gerek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda puanlar eşitlenecek ve ikili averajla (1-0, 0-0) Fenerbahçe ligi zirvede bitirecek.
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Her iki mücadele de 19.00’da başlayacak ve beIN Sports’tan naklen yayımlanacak.
Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Becao, Ferdi, Zach, Szymanski, Fred, King, Tadic, Serdar (Dzeko)
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