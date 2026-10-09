Senaryo Gereği Ölerek Veda Etmişti: Hudutsuz Sevda'nın Ceylan'ının Yeni Dizisi Belli Oldu!
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Hudutsuz Sevda'daki Ceylan rolüyle hafızalara kazınan Esengül Aypek, bu kez yepyeni bir projede başrolde. Kanal 7'nin yeni dizisi için kamera arkasında hazırlıklar hızlandı; ekip okuma provasında bir araya geldi, ilk kareler de ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Esengül Aypek, Hudutsuz Sevda'da senaryo gereği ölen Ceylan karakteriyle izleyicinin hafızasına kazınmıştı.
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Kanal 7'nin yeni dizisi Asiye'de Esengül Aypek ve Ferhat Işıktaş başrolleri paylaşıyor.
Asiye dizisi 17 Ekim'de sete çıkıyor, kasımda hafta sonları Kanal 7'de başlaması bekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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