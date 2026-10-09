Senaryo Gereği Ölerek Veda Etmişti: Hudutsuz Sevda'nın Ceylan'ının Yeni Dizisi Belli Oldu!

Ekranların tanıdık yüzlerinden Esengül Aypek, kameraların karşısına ilk kez Esaretim Sensin ile geçti. Asıl çıkışını ATV'de dört sezon süren Beni Bırakma'daki Meltem karakteriyle yaptı, ardından Kaderimin Oyunu'nda Zuhal'e hayat verdi.

NOW'un sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da canlandırdığı Ceylan ise izleyicinin en çok merak ettiği karakterlerden biri oldu. 'Ceylan öldü mü?' sorusunun yanıtı acı: Karakter senaryo gereği hayatını kaybetti, Aypek de böylece diziye veda etti. Şimdi sırada başrol var.