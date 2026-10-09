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Senaryo Gereği Ölerek Veda Etmişti: Hudutsuz Sevda'nın Ceylan'ının Yeni Dizisi Belli Oldu!

Senaryo Gereği Ölerek Veda Etmişti: Hudutsuz Sevda'nın Ceylan'ının Yeni Dizisi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 13:08
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Hudutsuz Sevda'daki Ceylan rolüyle hafızalara kazınan Esengül Aypek, bu kez yepyeni bir projede başrolde. Kanal 7'nin yeni dizisi için kamera arkasında hazırlıklar hızlandı; ekip okuma provasında bir araya geldi, ilk kareler de ortaya çıktı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Esengül Aypek, Hudutsuz Sevda'da senaryo gereği ölen Ceylan karakteriyle izleyicinin hafızasına kazınmıştı.

Esengül Aypek, Hudutsuz Sevda'da senaryo gereği ölen Ceylan karakteriyle izleyicinin hafızasına kazınmıştı.

Ekranların tanıdık yüzlerinden Esengül Aypek, kameraların karşısına ilk kez Esaretim Sensin ile geçti. Asıl çıkışını ATV'de dört sezon süren Beni Bırakma'daki Meltem karakteriyle yaptı, ardından Kaderimin Oyunu'nda Zuhal'e hayat verdi.

NOW'un sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da canlandırdığı Ceylan ise izleyicinin en çok merak ettiği karakterlerden biri oldu. 'Ceylan öldü mü?' sorusunun yanıtı acı: Karakter senaryo gereği hayatını kaybetti, Aypek de böylece diziye veda etti. Şimdi sırada başrol var.

Kanal 7'nin yeni dizisi Asiye'de Esengül Aypek ve Ferhat Işıktaş başrolleri paylaşıyor.

Kanal 7'nin yeni dizisi Asiye'de Esengül Aypek ve Ferhat Işıktaş başrolleri paylaşıyor.

Dizinin adı, hikâyenin merkezindeki kadından geliyor: Asiye. İşin tatlı bir tesadüfü de var; Hudutsuz Sevda'nın Asiye'si Esra Dermancıoğlu'ydu, şimdi aynı isim Aypek'in yeni karakterine geçiyor. Esengül Aypek, evladından koparılan ve ona yeniden kavuşmak için mücadele eden Asiye'yi canlandıracak. Karşısında ise İlyas karakteriyle Ferhat Işıktaş yer alacak. İkili, okuma provasında da yan yana oturdu.

Hikâye yalnızca bir annenin umut ve sabır dolu yolculuğuyla sınırlı kalmayacak. Geçmişte gömülü karanlık sırlar, aile içindeki güç savaşları ve kaderleri birbirine bağlayan hesaplaşmalar da ekrana gelecek. Kısacası mendiller şimdiden hazırlansın.

Asiye dizisi 17 Ekim'de sete çıkıyor, kasımda hafta sonları Kanal 7'de başlaması bekleniyor.

Asiye dizisi 17 Ekim'de sete çıkıyor, kasımda hafta sonları Kanal 7'de başlaması bekleniyor.

Asiye dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da belli. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekibin 17 Ekim Cumartesi günü sete çıkması planlanıyor, dizinin ise kasım ayından itibaren hafta sonları Kanal 7'de yayınlanması bekleniyor; ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

Asiye dizisi oyuncuları arasında Mehmet Güler, Berrak Kuş, Selim Güler, Uzay Gökhan Irmak, Yağmur Uzunoğlu, Gizem Denizci, Özge İnce ve İbrahim Öner de bulunuyor. Kino Film Yapım imzalı projenin yapımcısı Mustafa Çelik, yönetmen koltuğunda ise Taner Tunç ve Nuh Şen oturuyor. Senaryoyu Ahmet Köşeoğlu yazıyor, danışmanlığını ise Mehmet Uyar üstleniyor. Okuma provasına Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet de katıldı ve oyunculara başarı dileklerini iletti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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