Sen Zihnini Nasıl Boşaltıyorsun?

Senin için rahatlamak ve kafanı boşaltmak, sessizlik ve huzurla iç içe olmak demek. Kalabalıklardan, yoğun sosyal ortamlardan ya da fazla gürültüden uzak, kendi başına geçirdiğin zamanlar seni daha çok besliyor. Bir kitabın sayfalarına dalmak, kendini bir filmin ya da dizinin dünyasında kaybetmek senin için tam bir kaçış yolu. Zihnini dinlendirmek için yalnız kalmak senin için bir zorunluluk gibi. Sessiz bir odada, belki fonda hafif bir müzik eşliğinde, sadece kendinle baş başa kalmak seni en çok rahatlatan şeylerden biri. Sık sık kendi iç dünyana çekilmek, düşüncelerini toparlamak ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak sana iyi geliyor. Bir kahve ya da çay eşliğinde huzur bulduğun bu anlar, enerjini geri kazanmana yardımcı oluyor. Ayrıca yalnızken üretkenliğin de artabiliyor; bu yüzden hobilerine odaklanmak veya yaratıcılığını kullanmak için bu anları değerlendiriyorsun. Kitap kurdu olmanın yanı sıra, zihnini yeni fikirlerle beslemeyi seven biri olarak da tanınıyorsun! Kısacası, senin için kafa dinlemek; sakinlik, huzur ve yalnızlıkla baş başa kalmak demek. Sosyal ortamlardan çok kendi iç dünyanda rahat ediyorsun ve bu da seni zinde tutuyor.