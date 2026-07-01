Selimiye ve Bozburun’dan Sonra Keşfetmek İsteyeceğin Ege’nin Yeni Gözdesi Koylar

Su altını neredeyse hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan görebileceğin yerlerden biri Akvaryum Koyu. Deniz o kadar berrak ki teknelerin gölgeleri bile suyun üzerinde süzülüyormuş gibi görünüyor. Yüzmeyi sevenler kadar şnorkelle keşif yapmayı sevenler de bu bölgeyi tercih ediyor. Çevresindeki doğal görünüm koyun çekiciliğini artırıyor. Ege'nin en etkileyici denizlerinden biri olarak gösterilmesi hiç şaşırtıcı değil.