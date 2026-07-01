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Selimiye ve Bozburun’dan Sonra Keşfetmek İsteyeceğin Ege’nin Yeni Gözdesi Koylar

etiket Selimiye ve Bozburun’dan Sonra Keşfetmek İsteyeceğin Ege’nin Yeni Gözdesi Koylar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 13:01
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Bir yerin gerçekten güzel olduğunu anlamanın en kolay yollarından biri, oraya gidenlerin konum paylaşmak yerine tekrar gitmeyi planlaması olabilir. Son yıllarda Selimiye ve Bozburun'un gördüğü ilgi boşuna değil zira sakin koyları, doğal güzellikleri ve kalabalıktan uzak atmosferleriyle birçok kişinin favori rotası haline geldiler. Hâlâ keşfedilmeyi bekleyen, denizin berrak, gün batımlarının biraz daha büyüleyici göründüğü birbirinden güzel koylar var. Haydi gel bunlara birlikte bakalım!

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Değirmen Adası

Değirmen Adası

Söğüt açıklarında yer alan Değirmen Adası, bölgenin en etkileyici manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Berrak denizi ve sakin atmosferi sayesinde buraya gelen birçok kişi günün büyük bölümünü adanın çevresinde geçiriyor. Özellikle tekne turlarının uğrak noktalarından biri olan ada, Ege'nin doğal güzelliğini en yalın haliyle görmek isteyenlerin yeni gözdesi. Kalabalık plajların aksine burada denizin ve rüzgârın sesi başrolde yer alıyor. Gün batımı saatlerinde ortaya çıkan manzara ise bölgenin neden her geçen yıl daha fazla kişi tarafından keşfedildiğini anlamak için tek başına yeterli.

Taşlıca

Taşlıca

Bozburun Yarımadası'nın daha az bilinen köşelerinden biri olan Taşlıca, doğallığını büyük ölçüde korumayı başarmış yerlerden. Bölgedeki koylar berrak suyu ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Büyük turistik merkezlerin aksine burada telaş yerine dinginlik hakim. Deniz keyfi yapmak istiyorsan senin için geniş alanlar bulunuyor. Özellikle yaz aylarında bile görece sakin kalabilmesi en büyük avantajlarından biri.

Serçe Limanı

Serçe Limanı

Türkiye'nin en etkileyici doğal limanlarından biri olarak gösterilen Serçe Limanı, masmavi deniziyle dikkat çekiyor. Bölgenin korunaklı yapısı sayesinde deniz çoğu zaman oldukça sakin oluyor. Çevresindeki doğal görünüm ise koyun cazibesini artırıyor. Buraya gelenler genellikle birkaç saat geçirmek için uğrasa da günün nasıl geçtiğini anlamadıklarını söylüyor.

Kızılkum Koyu

Kızılkum Koyu

Adını kıyıdaki kızıl tonlu kumlardan alan bu koy, ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Denizin turkuaz tonları ile kıyının renkleri bir araya geldiğinde oldukça etkileyici manzaralar ortaya çıkıyor. Özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsan keşfedilmeye değer bir durak. Kalabalık plajlara kıyasla daha sakin bir atmosfer sunması da önemli bir avantaj. Günün farklı saatlerinde bambaşka güzelliklere bürünebiliyor.

Dirsekbükü

Dirsekbükü

Bozburun çevresinde tekne rotalarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Dirsekbükü, sakin deniziyle öne çıkıyor. Çam ağaçlarıyla çevrili koy, doğal görünümünü korumayı başarmış yerlerden biri. Deniz genellikle oldukça durgun olduğu için yüzmek de son derece keyifli oluyor. Gürültüden uzak kalmak burada çok kolay. Ege'nin sakin yüzünü görme niyetindeysen hiç durma!

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Bencik Koyu

Bencik Koyu

Datça Yarımadası'nın dikkat çeken noktalarından biri olan Bencik Koyu, coğrafi yapısıyla çok ilgi çekiyor. Bölge, Hisarönü Körfezi ile Gökova Körfezi arasında yer alıyor. Bu özel konumu sayesinde farklı manzaraları bir arada görmek mümkün. Çevresindeki doğal alanlar yürüyüş yapmak isteyenler için de güzel fırsatlar sunuyor. Kalabalıktan uzak bir keşif rotası arıyorsan listene ekleyebilirsin.

Akvaryum Koyu

Akvaryum Koyu

Su altını neredeyse hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan görebileceğin yerlerden biri Akvaryum Koyu. Deniz o kadar berrak ki teknelerin gölgeleri bile suyun üzerinde süzülüyormuş gibi görünüyor. Yüzmeyi sevenler kadar şnorkelle keşif yapmayı sevenler de bu bölgeyi tercih ediyor. Çevresindeki doğal görünüm koyun çekiciliğini artırıyor. Ege'nin en etkileyici denizlerinden biri olarak gösterilmesi hiç şaşırtıcı değil.

Bozukkale

Bozukkale

Bozukkale, doğa ve tarihi aynı noktada buluşturan yerlerden biri. Antik kalıntıların çevrelediği koy, farklı bir atmosfer sunuyor. Bölgeyi ziyaret edenler yalnızca yüzmekle kalmıyor, aynı zamanda geçmişin izlerini de keşfedebiliyor. Denizinin temizliği ve çevresindeki doğal görünüm ise deneyimi tamamlıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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