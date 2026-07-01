Selimiye ve Bozburun’dan Sonra Keşfetmek İsteyeceğin Ege’nin Yeni Gözdesi Koylar
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Bir yerin gerçekten güzel olduğunu anlamanın en kolay yollarından biri, oraya gidenlerin konum paylaşmak yerine tekrar gitmeyi planlaması olabilir. Son yıllarda Selimiye ve Bozburun'un gördüğü ilgi boşuna değil zira sakin koyları, doğal güzellikleri ve kalabalıktan uzak atmosferleriyle birçok kişinin favori rotası haline geldiler. Hâlâ keşfedilmeyi bekleyen, denizin berrak, gün batımlarının biraz daha büyüleyici göründüğü birbirinden güzel koylar var. Haydi gel bunlara birlikte bakalım!
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Değirmen Adası
Taşlıca
Serçe Limanı
Kızılkum Koyu
Dirsekbükü
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Bencik Koyu
Akvaryum Koyu
Bozukkale
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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