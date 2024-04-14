Selektör Yaparak Diğer Sürücüleri Radara Karşı Uyaranlar Ceza Yiyince Hayatlarının Dersini Aldı

Bayram tatilinin sonuna gelindi. Otobanlar tıklım tıklım halde. Bayramda memleketine ya da gezmeye gidenler araçlarıyla tek tek geri dönüş için yola çıktı. Fakat sürücüler yolda beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Selektör yaparak diğer sürücüleri radara karşı uyaranlar para cezası şoku yaşadı.