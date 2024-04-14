Selektör Yaparak Diğer Sürücüleri Radara Karşı Uyaranlar Ceza Yiyince Hayatlarının Dersini Aldı

Bayram tatilinin sonuna gelindi. Otobanlar tıklım tıklım halde. Bayramda memleketine ya da gezmeye gidenler araçlarıyla tek tek geri dönüş için yola çıktı. Fakat sürücüler yolda beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Selektör yaparak diğer sürücüleri radara karşı uyaranlar para cezası şoku yaşadı.
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9 günlük bayram tatili sona erdi. Şehirlerarası yollarda dönüş trafiği epey kalabalık bir hal aldı.
Radar konusunda selektör yaparak diğer sürücülere uyarıda bulunanlar ise trafik polisi tarafından kenara çekilerek büyük bir şok yaşadı.
Radara karşı selektör uyarısı yapan sürücüler kişi başı 690 TL para cezası aldı.
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