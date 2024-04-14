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Selektör Yaparak Diğer Sürücüleri Radara Karşı Uyaranlar Ceza Yiyince Hayatlarının Dersini Aldı

Selektör Yaparak Diğer Sürücüleri Radara Karşı Uyaranlar Ceza Yiyince Hayatlarının Dersini Aldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 13:46

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Bayram tatilinin sonuna gelindi. Otobanlar tıklım tıklım halde. Bayramda memleketine ya da gezmeye gidenler araçlarıyla tek tek geri dönüş için yola çıktı. Fakat sürücüler yolda beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Selektör yaparak diğer sürücüleri radara karşı uyaranlar para cezası şoku yaşadı.

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9 günlük bayram tatili sona erdi. Şehirlerarası yollarda dönüş trafiği epey kalabalık bir hal aldı.

9 günlük bayram tatili sona erdi. Şehirlerarası yollarda dönüş trafiği epey kalabalık bir hal aldı.

Tatilini memleketine giderek ya da farklı bir ilçede eğlenerek değerlendirmek isteyenler araçlarıyla dönüş yolunu tuttu. Yolu elinden geldiğince hızlı geçmeye çalışanlar hız limitlerine ve radarlara dikkat ederek ilerlemek durumunda.

Radar konusunda selektör yaparak diğer sürücülere uyarıda bulunanlar ise trafik polisi tarafından kenara çekilerek büyük bir şok yaşadı.

Radar konusunda selektör yaparak diğer sürücülere uyarıda bulunanlar ise trafik polisi tarafından kenara çekilerek büyük bir şok yaşadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda diğer sürücülere selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye, 45 bin 540 TL para cezası kesti.

Radara karşı selektör uyarısı yapan sürücüler kişi başı 690 TL para cezası aldı.

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