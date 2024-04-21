Selçuk İnan, Seçil Erzan Davası'nda İfade Verdi: "Müdür Olmasaydı Paraları Vermezdim"
Selçuk İnan, Seçil Erzan Davası'nda İfade Verdi: "Müdür Olmasaydı Paraları Vermezdim"
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Seçil Erzan Davası'nda ifade verdi. Selçuk İnan, fona toplam 3 milyon 685 bin dolar yatırdığını söyleyip Denizbank'ı suçladı. İnan, 'Seçil Erzan, Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim' ifadelerini kullandı.
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Efendim öncelikle aradan bir süre geçti unutmamışsınızdır ama biz tekrar hatırlatalım. Denizbank'ın şube müdürü Seçil Erzan, aralarında birçok ünlü futbol adamından yüksek faiz ve getiri adı altında milyonlarca doları almış ve sistemin çökmesiyle Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden bir fon skandalı patlak vermişti.
2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında bugün ifade verme sırası ise Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan'daydı.
İnan ifadesinde sanık Seçil Erzan'ı, 2011'de Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanıdığını, süreç içinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında güven ilişkisi oluştuğunu söyledi.
İnan, yatırdığı paralara ilişkin şube müdürü sıfatıyla Erzan'dan ıslak imzalı, kaşeli resmi belgeler de aldığını belirterek, "Erzan Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim. Resmi, ıslak imzalı belgelerim zaten mevcuttur. Zararımın giderilmesini istiyorum. Erzan ile tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
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