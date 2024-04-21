Selçuk İnan, Seçil Erzan Davası'nda İfade Verdi: "Müdür Olmasaydı Paraları Vermezdim"

Fona üç seferde toplam 3 milyon 685 bin dolar yatırdığını söyleyen Selçuk İnan, şöyle devam etti:

'Paraları tamamen bankanın içinde teslim ettim. 2 milyon 150 bin Amerikan dolarını süreç içerisinde fon getirisi olarak bana iade etti. Yatırdığım ana paradan geriye 1 milyon 535 bin Amerikan doları alacağım kalmıştır.'