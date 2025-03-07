Seçtiğin Tatlılara Göre Seviyor mu Sevmiyor mu?
Seçtiğin Tatlılara Göre Seviyor mu Sevmiyor mu?
İlişkiler her zaman net değildir; bazen karşımızdaki kişinin bizi gerçekten sevip sevmediğinden emin olamayız. “Acaba beni seviyor mu?” sorusu aklınızı kurcalıyorsa, bu testi çözerek biraz daha netleşebilirsiniz.
Hadi teste!
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O seni gerçekten seviyor!
O seni sevmiyor!
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