Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Gıcık mısın?

Seçimlerine göre sen, zaman zaman çevrendekilere biraz gıcık gelebiliyorsun! Özellikle kendi isteklerin söz konusu olduğunda bazen fazla bencilce hareket edebiliyorsun. Mesela, bir arkadaşın heyecanla bir şey anlatırken gözlerini ekrandan ayırmamak ya da herkesin fikrini hiçe sayarak kendi düşüncelerini öne sürmek... İşte tam da bu gibi anlarda çevrendekiler sana biraz gıcık olabiliyor. Ancak, bu durumun farkında olman çok önemli. Belki de hayatında biraz daha empati geliştirmek ve insanları daha dikkatli dinlemek senin için faydalı olabilir. Unutma, her zaman her şey senin istediğin gibi gitmeyebilir! Karşındaki insanların duygularını anlamak, ilişkilerini güçlendirebilir. Ama merak etme! Gıcık olmak tamamen kötü bir şey değil. Bazen kendini savunmak, net olmak ya da özgüvenli davranmak da böyle algılanabilir. Önemli olan dengeli bir şekilde davranmak ve çevrendeki insanların da ne hissettiğini anlamaya çalışmak. Sen de bu dengeyi kurduğunda, hem kendini iyi hissedecek hem de daha uyumlu bir sosyal çevreye sahip olacaksın!