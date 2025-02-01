Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Gıcık mısın?
Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Gıcık mısın?
Herkesin bazen biraz gıcık olduğu anlar vardır, ama sen bu konuda ne kadar iyisin? Seçimlerine göre acaba çevrendekilere ne kadar gıcık geliyorsun?
Hadi teste!
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Sen zaman zaman gıcıksın!
Sen gıcık olmaktan çok uzaksın!
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