Schengen Krizi: Macaristan Türk Vatandaşından Dönüşte Konsolosluğa Gelmesini Neden İstedi?

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için yaşadıkları gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Macaristan Konsolosluğu, 8 günlük vize verdiği Türk vatandaşından dönüşte muhakkak konsolosluğa uğramasını söyleyen not vermişti. Tartışılan karar ile ilgili Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis açıklamada bulundu ve uygulamanın çok ender görülen bir durum olduğunu ifade etti.