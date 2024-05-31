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Schengen Krizi: Macaristan Türk Vatandaşından Dönüşte Konsolosluğa Gelmesini Neden İstedi?

Schengen Krizi: Macaristan Türk Vatandaşından Dönüşte Konsolosluğa Gelmesini Neden İstedi?

Macaristan Schengen Vizesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 09:28

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için yaşadıkları gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Macaristan Konsolosluğu, 8 günlük vize verdiği Türk vatandaşından dönüşte muhakkak konsolosluğa uğramasını söyleyen not vermişti. Tartışılan karar ile ilgili Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis açıklamada bulundu ve uygulamanın çok ender görülen bir durum olduğunu ifade etti.

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Türk vatandaşlarının Schengen vizesi için başvurularında ret oranı rekor seviyeye çıkmışken, Macaristan’ın 8 günlük vize verdiği Türk vatandaşına “kesin dönüş” notu eklemesi de tartışma yaratmıştı.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi için başvurularında ret oranı rekor seviyeye çıkmışken, Macaristan’ın 8 günlük vize verdiği Türk vatandaşına “kesin dönüş” notu eklemesi de tartışma yaratmıştı.

Detaylar 👇

Gündem olan haber üzerine Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis açıklamada bulundu ve uygulamanın "visa shopping" yapanları engellemek için yapıldığını söyledi.

Gündem olan haber üzerine Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis açıklamada bulundu ve uygulamanın "visa shopping" yapanları engellemek için yapıldığını söyledi.

“Visa Shopping" nedir?

“Visa Shopping" nedir?

Vize başvurularında başka bir ülkeye gitmek istemesine rağmen o ülkeden vize alamayanlar, daha kolay vize alacağını düşündüğü ülkeden vize alıp o ülke üzerinden gitmek isteği ülkeye gidebiliyor. Örneğin Almanya’ya gitmek istiyorsunuz ancak Almanya’dan vize alamadınız. Ancak Türk vatandaşlarına daha kolay vize veren ve AB’ye üye Macaristan’dan vize alıp, ülkeye giriş yaptıktan sonra Almanya’ya geçebiliyorsunuz.

Macaristan’ın, Türkiye’nin Avrupa’da serbest vize almasında en büyük destekçesi olduğunu söyleyen Viktor Matis, Türk vatandaşına verilen notun çok ender uygulandığını da söyledi.

Macaristan’ın, Türkiye’nin Avrupa’da serbest vize almasında en büyük destekçesi olduğunu söyleyen Viktor Matis, Türk vatandaşına verilen notun çok ender uygulandığını da söyledi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’in açıklamaları 👇

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