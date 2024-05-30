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Schengen Vizesinde Yeni Kriz: Türklere 'Artık Bu Kadarı da Fazla' Dedirtecek Uygulama!

Schengen Vizesinde Yeni Kriz: Türklere 'Artık Bu Kadarı da Fazla' Dedirtecek Uygulama!

Schengen Vizesi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 30.05.2024 - 17:04

Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına “uyarı notu” koydu. 

Notla Türk vatandaşından, vizenin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi için seyahati sonrası konsolosluğa pasaportla gelmesi istendi. 

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Her ne kadar inkar etse de Türk vatandaşlarına örtülü vize ambargosu uygulamaya başlayan Avrupa ülkeleri yine tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

Her ne kadar inkar etse de Türk vatandaşlarına örtülü vize ambargosu uygulamaya başlayan Avrupa ülkeleri yine tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

T24'ten Asya Tekyaşar'ın haberine göre, Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşının 8 günlük vize vermekle birlikte bu vizeye sınırları zorlarcasına bir de uyarı notu sıkıştırdı.

T24'ten Asya Tekyaşar'ın haberine göre, Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşının 8 günlük vize vermekle birlikte bu vizeye sınırları zorlarcasına bir de uyarı notu sıkıştırdı.

Kaynak

"Artık bu kadarı da fazla" dedirtecek notta, Türkiye’ye döndüğünde bir hafta içinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne gelinmesi talep edildi.

"Artık bu kadarı da fazla" dedirtecek notta, Türkiye’ye döndüğünde bir hafta içinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne gelinmesi talep edildi.

Uyarı notunda, “Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder” ifadeleri yer aldı.

Uyarı notunda, “Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder” ifadeleri yer aldı.

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