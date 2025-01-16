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Sarp Levendoğlu'nun Çocuk Yerine Sörf Yapmayı Tercih Ettiği Açıklaması Olay Yarattı

Sarp Levendoğlu'nun Çocuk Yerine Sörf Yapmayı Tercih Ettiği Açıklaması Olay Yarattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.01.2025 - 16:15

Oyuncu Sarp Levendoğlu birkaç gündür magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleştiğini açıklayan oyuncu, bu kez çocuk konusuyla gündemde. Katıldığı bir programda hobilerinin kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Levendoğlu bakın neler söyledi? Detaylar içeriğimizde...

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Lise Defteri, Emret Komutanım ve Savaşçı gibi yapımlarla tanınan oyuncu Sarp Levendoğlu, son zamanlarda magazin gündeminde ismi geçen ünlülerden.

Lise Defteri, Emret Komutanım ve Savaşçı gibi yapımlarla tanınan oyuncu Sarp Levendoğlu, son zamanlarda magazin gündeminde ismi geçen ünlülerden.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün büyükşehir hayatını bırakıp İstanbul'dan Datça'ya taşındığı haberi yer almıştı sosyal medyada.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün büyükşehir hayatını bırakıp İstanbul'dan Datça'ya taşındığı haberi yer almıştı sosyal medyada.

Datça'da uzun yıllardır sörf yapan oyuncunun katıldığı bir programdaki sözleri de bugünün magazin gündemi. Oyuncunun sözleri şöyle: "Çocuğun olsa sörfe çıktığında hastalandı diyelim, hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamam. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum."

Datça'da uzun yıllardır sörf yapan oyuncunun katıldığı bir programdaki sözleri de bugünün magazin gündemi. Oyuncunun sözleri şöyle: "Çocuğun olsa sörfe çıktığında hastalandı diyelim, hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamam. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum."

Sarp Levendoğlu'nun bu sözlerine sosyal medyadan destek geldi 👇

Sarp Levendoğlu'nun bu sözlerine sosyal medyadan destek geldi 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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