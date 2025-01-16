Sarp Levendoğlu'nun Çocuk Yerine Sörf Yapmayı Tercih Ettiği Açıklaması Olay Yarattı

Oyuncu Sarp Levendoğlu birkaç gündür magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleştiğini açıklayan oyuncu, bu kez çocuk konusuyla gündemde. Katıldığı bir programda hobilerinin kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Levendoğlu bakın neler söyledi? Detaylar içeriğimizde...