Sarp Apak Kimdir? Sarp Apak Aslen Nereli ve Kaç Yaşında? Sarp Apak Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Sarp Apak, 11 Kasım 1981 doğumlu ve 43 yaşındadır. 1.76 boyunda ve yaklaşık 72 kilo olan Apak, fiziğiyle olduğu kadar enerjisiyle de dikkat çeker.

Akrep burcunun tipik özelliklerini taşır; tutkulu, inatçı ve sahneye her adımını sağlam atan bir karaktere sahiptir.