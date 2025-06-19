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Sarp Apak Kimdir? Sarp Apak Aslen Nereli ve Kaç Yaşında? Sarp Apak Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Sarp Apak Kimdir? Sarp Apak Aslen Nereli ve Kaç Yaşında? Sarp Apak Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 23:27

Sempatik oyunculuğu, kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle tanınan Sarp Apak kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, burcu ne, hangi projelerle hayatımıza girdi? Özel hayatında neler yaşadı, oğlu Güney’le nasıl bir baba? Avrupa Yakası’ndan Jet Sosyete’ye, beyazperdeden Londra sahnesine uzanan kariyerinde neler oldu? Hangi filmlerde, dizilerde oynadı; ödül aldı mı, güncel projeleri neler? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası bu içerikte seni bekliyor!

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Sarp Apak Kimdir?

Sarp Apak Kimdir?

Sarp Apak, ekranların sempatik yüzü, tiyatro sahnesinden dizi setlerine uzanan yolu başarıyla yürümüş bir oyuncudur. BKM ekibinde parlamış, “Avrupa Yakası”yla geniş kitlelerin tanıdığı bir isim olmuştur. 

Hem komediye hem drama elini atmış, her rolü kendine has enerjisiyle süslemiştir. Ne yapsa dikkat çekmiş, nerede görünse “işte o çocuk” dedirtmiştir. Televizyon dünyasında yerini sağlamlaştırmış, sevilen oyuncular arasında kendine özel bir yer edinmiştir.

Sarp Apak Kaç Yaşında?

Sarp Apak Kaç Yaşında?

Sarp Apak, 11 Kasım 1981 doğumlu ve 43 yaşındadır. 1.76 boyunda ve yaklaşık 72 kilo olan Apak, fiziğiyle olduğu kadar enerjisiyle de dikkat çeker. 

Akrep burcunun tipik özelliklerini taşır; tutkulu, inatçı ve sahneye her adımını sağlam atan bir karaktere sahiptir.

Sarp Apak Aslen Nereli?

Sarp Apak Aslen Nereli?

Sarp Apak, aslen Adana ve Antakya kökenli bir ailenin çocuğudur. Diyarbakır’da dünyaya gelmiş, çocukluk ve gençlik yıllarını ise Bursa’da geçirmiştir. 

Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra, tiyatro tutkusunun peşinden giderek Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını İzmir’de atsa da, asıl sahne yolculuğu İstanbul’a taşınmasıyla başlamıştır. Köklerine bağlı, eğitimi sağlam ve sahneye gönülden bağlı bir oyuncu profili çizer.

Sarp Apak'ın Kariyer Başlangıcı

Sarp Apak'ın Kariyer Başlangıcı

Sarp Apak’ın kariyer başlangıcı da tıpkı enerjisi gibi hızlı ve dikkat çekici gelişmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduktan sonra, hocası Barış Erdenk’in yönlendirmesiyle İstanbul’a taşınmıştır. 

İlk sahne deneyimini Sadri Alışık Tiyatrosu’nda Ağır Roman oyunuyla yaşamış, ardından BKM ekibine katılarak profesyonel oyunculuk yolculuğunu hızlandırmıştır. Organize İşler filminde küçük bir rolle kamera karşısına geçmiş, asıl çıkışını ise “Tanrıverdi” karakteriyle Avrupa Yakası dizisinde yapmıştır. 

Hem akademik yolculuğunda hem de sektöre girişinde onu fark eden isimler kariyerinde önemli dönüm noktaları yaratmıştır.

Sarp Apak'ın Özel Hayatı

Sarp Apak'ın Özel Hayatı

Sarp Apak, özel hayatını medyadan uzak ve oldukça temkinli yaşayan bir isimdir. 2018 yılında sosyal medyada tanıştığı Bengisu Uzunöz ile Barselona’da evlenmiş, çiftin aynı yıl dünyaya gelen oğlu Güney ile aile hayatına adım atmıştır. 

“Eşim bana ‘yenge’ diyor” gibi samimi açıklamalarıyla aile bağlarına verdiği önemi de açıkça göstermiştir. Medyada genellikle nadiren yer alsa da, sıcak ve sevgi dolu bir ev ortamında yaşamayı tercih eder.

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Sarp Apak'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Sarp Apak'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Tutacağına inandığım için bu işin içindeyim. Güzel bir hikaye.”

  • “Rolü üzerime oturtabilmek biraz zamanımı aldı, hâlâ da çabalıyorum.”

  • “Dram ya da komedi gibi bir ayrımım yok. Hatta kötü komedi yerine vasat dramı tercih ederim.”

  • “Kalitesiz iş yaptığınızda kimse sizi sahiplenmez. O yüzden biraz dikkatliyim proje seçerken.”

  • “Tamamen performans odaklıyım ve inandırıcı olan işlere bayılıyorum.”

  • “Masumlara yönelik uygulanan herhangi bir psikolojik ya da fiziksel şiddet içeren projelere önyargım ve duvarım var.”

  • “Oyuncu olarak sürekli gelişime açık ve öğrenen varlıklar olmalıyız.”

  • “Baba olunca kıymeti arttı, çocuğumu babasız bırakmaya hakkım yok.”

  • “Mahir’in hiçbir suçunun olmaması ve o burukluğu beni çok etkiledi. Ben onu gerçekten iyi temsil etmek istiyorum.”

  • “Ekrandaki 15 yılımı doldurdum… artık seyircinin benimle olan ilişkisini geliştirecek projelerde olmak istiyorum.”

Sarp Apak'ın Yer Aldığı Diziler

Sarp Apak'ın Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • En Son Babalar Duyar (2002), İsmail

  • Anadolu Kaplanı (2006), –

  • Avrupa Yakası (2006–2009), Tanrıverdi Ekşioğulları

  • Kavak Yelleri (2009–2011), Güven Karakuş

  • Yalan Dünya (2011–2014), Emir Danışman

  • Komedi Türkiye (2015), Kendisi

  • Saba ile Oyuna Geldik (2016), –

  • Güldür Güldür Show (2017), –

  • Jet Sosyete (2018–2020), Ozan Özpamuk

  • Kaderimin Oyunu (2021–2022), Mahir

  • O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (2023), Kendisi 

🌐 İnternet & Dijital Diziler

  • Ayak İşleri (2021), Kenan

  • Organizasyon Bizim İşimiz (2023), Mercan

  • Karşılaşmalar (2024), Mert Ulusoy

Sarp Apak'ın Yer Aldığı Filmler

Sarp Apak'ın Yer Aldığı Filmler

  • Organize İşler, 2005, Kemal

  • Beyaz Melek, 2007, Reşat

  • Plajda, 2008, Ali

  • O… Çocukları, 2008, Saffet

  • Güneşi Gördüm, 2009, Ahmet

  • 7 Kocalı Hürmüz, 2009, Fişek Ömer

  • Yeraltı, 2012, Barmen

  • Karışık Kaset, 2014, Ulaş

  • Yaktın Beni, 2015, Selam

  • Ölümlü Dünya, 2018, (rolü belirtilmedi)

  • Ölümlü Dünya 2, 2023, (rolü belirtilmedi)

  • İyi Bir Aile Değiliz, 2024, (rolü belirtilmedi)

Sarp Apak'ın Güncel Projeleri

Sarp Apak'ın Güncel Projeleri

🎤 Tek Kişilik Gösteri – “Sarp Apak – Tek Kişilik Gösteri”

  • Nerede: Londra, Leicester Square Theatre

  • Tarih: 22 Haziran 2025

  • Apak, kariyerinde uzun süredir hayalini kurduğu stand-up sahnesine adım atarak Londra’da tek kişilik gösterisini sahneliyor. Gösteride “international-level madness” tanımlamasıyla öne çıkan, eğlenceli anekdotlar ve sürpriz misafirler var.

👶 Yeni Çocuk Projesi

  • Ne Zaman Duyuruldu: Haziran 2025
  • Düzenlenen bir yaz partisinde Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz ile birlikte yeni bir çocuk projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Detaylar henüz paylaşılmadı ancak aileye dair samimi içerikler bekleniyor.

Sarp Apak'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Sarp Apak'ın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2018 – Altın Kelebek Ödülleri: Best TV Comedy Actor dalında Jet Sosyete ile aday gösterildi.

  • 2019 – Altın Kelebek Ödülleri: Best Actor in a Comedy Series dalında yeniden Jet Sosyete ile aday gösterildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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