Şampiyonluk Ne Demek Bilmiyor: İngiliz Futbolcu Harry Kane'in Kariyerindeki Kupa Sayısı Sıfırda Takılı Kaldı!

Dünyanın önde gelen golcülerinden İngiliz futbolcu Harry Kane'in kupa hayali yine suya düştü. İngiltere, EURO 2024'te finale çıkmayı başarsa da mutlu sona ulaşamadı. Bu sonuçla da 30 yaşındaki oyuncu, bir turnuvadan daha eli boş döndü.