Şampiyonluk Ne Demek Bilmiyor: İngiliz Futbolcu Harry Kane'in Kariyerindeki Kupa Sayısı Sıfırda Takılı Kaldı!
Şampiyonluk Ne Demek Bilmiyor: İngiliz Futbolcu Harry Kane'in Kariyerindeki Kupa Sayısı Sıfırda Takılı Kaldı!
Dünyanın önde gelen golcülerinden İngiliz futbolcu Harry Kane'in kupa hayali yine suya düştü. İngiltere, EURO 2024'te finale çıkmayı başarsa da mutlu sona ulaşamadı. Bu sonuçla da 30 yaşındaki oyuncu, bir turnuvadan daha eli boş döndü.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te şampiyon İspanya oldu.
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Turnuvanın başından itibaren mükemmel bir oyun ortaya koyan, genç yıldızlarıyla harikalar yaratan sarı-kırmızılılar, İngiltere'yi 2-1'le geçerek kupaya uzandı.
Zafer, aynı zamanda İspanya'ya rekor da getirdi. Teknik Direktörü De la Fuente yönetimindeki ekip, 4 kez ile turnuvanın en çok kazananı oldu.
İngiliz futbolcu Kane, her turnuvada olduğu gibi kupaya yine sadece uzaktan bakmakla yetindi.
30 yaşındaki golcü, çıktığı her finali kaybetti.
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Hangi kupaları mı kaçırdı? 👇
Kane'in şanssızlığına dair paylaşımlar 👇
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