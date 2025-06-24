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Salih Bademci Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Salih Bademci Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Salih Bademci Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Salih Bademci Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2025 - 15:41

Salih Bademci kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? Tiyatro sahnesinden dijital platformlara uzanan başarılı kariyeriyle dikkat çeken Bademci, son yılların en çok konuşulan erkek oyuncularından biri haline geldi. Hem duygusal rollerdeki başarısı hem de güçlü ses tonuyla öne çıkan oyuncu, sadece ekranlarda değil, müzikallerde ve sahnede de adından söz ettiriyor. Salih Bademci’nin yer aldığı diziler, filmler, aldığı ödüller ve hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!

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Salih Bademci Kimdir?

Salih Bademci Kimdir?

Salih Bademci, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak tanınan, sahne disiplini ve oyunculuk gücüyle öne çıkan çok yönlü bir sanatçıdır. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde sağlam temellerle başlayan Bademci, konservatuvar kökenli eğitimi ve doğal performansları sayesinde kısa sürede dikkat çekmiştir.  

Televizyon dizilerinde sergilediği başarılı performanslarla geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, özellikle duygusal derinliği yüksek karakterleri canlandırmadaki başarısıyla beğeni kazanmıştır. “İstanbullu Gelin”, “Kulüp”, “Terzi” ve “İnci Tanelerigibi yapımlarda ortaya koyduğu unutulmaz performanslarla oyunculuk kalibresini her defasında ispatlamıştır.  

Salih Bademci, sadece ekranın değil, tiyatro sahnesinin de vazgeçilmez yüzlerinden biridir. Sahnedeki varlığı, jest ve mimik kullanımı, sesi ve rol yorumuyla klasik tiyatronun çağdaş temsilcilerinden biri kabul edilir.  Bugün itibariyle Bademci, yalnızca popüler yapımların yıldızı değil; aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş oyunculuk dünyasına katkı sunan, karakterin derinliğini sahneye taşıyan nitelikli bir oyuncu portresi olarak sanat dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

Salih Bademci Kaç Yaşında?

Salih Bademci Kaç Yaşında?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Yaklaşık 1.79 cm boyunda ve 75 kilo civarındadır. Aslan burcu olan Bademci, enerjik sahne duruşuyla burcunun özelliklerini yansıtır.

Salih Bademci Aslen Nereli?

Salih Bademci Aslen Nereli?

Salih Bademci aslen İzmirlidir. 15 Ağustos 1984’te İzmir’de doğan oyuncu, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçirmiştir. Ailesi hakkında kamuoyuyla çok fazla detay paylaşmasa da, sade ve gözlerden uzak bir aile hayatı sürdürdüğü bilinir. Basına yansıyan bilgilere göre kardeşi bulunmamaktadır.  

Eğitim hayatında sanata yönelişi erken yaşta belirginleşen Bademci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden başarıyla mezun olmuştur. Konservatuvar eğitimi sırasında sahneyle kurduğu güçlü bağ, onun kariyerinde sağlam temeller oluşturmuş; hem klasik tiyatro hem de çağdaş sahne performanslarında kendine güvenli bir alan yaratmasını sağlamıştır.

Salih Bademci'nin Kariyer Başlangıcı

Salih Bademci'nin Kariyer Başlangıcı

Salih Bademci, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım attıktan sonra ilk kez 1994 yılında, henüz 10 yaşındayken “Mıhlı” adlı kısa filmle kamera karşısına geçti. Ancak geniş izleyici kitlesiyle tanışması 2007 yapımı “Elveda Rumeli” dizisindeki “Cemil” karakteriyle oldu. Bu projede sergilediği başarılı performans, onu televizyon dünyasında tanınır kıldı.  

Oyunculuk kariyerindeki asıl parlamayı ise 2014 yılında rol aldığı “Ulan İstanbul” dizisindeki “Ceyhun” karakteriyle yaşadı. Ardından gelen “Kiralık Aşk”, “İstanbullu Gelin” ve özellikle “Kulüp” gibi projelerle oyunculuk skalasını kanıtladı. 

Salih Bademci’nin ekran kariyerine yön veren isimler arasında tiyatroda birlikte çalıştığı usta yönetmenler ve konservatuvardaki eğitmenlerinin büyük payı vardır. Onun doğal yeteneği, sahne disiplini ve güçlü diksiyonu, sektörde fark edilmesini sağlayan başlıca özellikleri arasında yer alır.

Salih Bademci'nin Özel Hayatı

Salih Bademci'nin Özel Hayatı

Salih Bademci, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenmiştir. İmer Özgün, 1987 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerinde Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Hanımın Çiftliği, İstanbullu Gelin ve Yalancı gibi dizilerde rol almıştır.

Çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen İklim adında bir kızları bulunmaktadır. Salih Bademci ve İmer Özgün, hem mesleki hem de özel yaşamlarında uyumlu bir birliktelik sürdürmektedirler.

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Salih Bademci'nin Öne Çıkan Açıklamaları

Salih Bademci'nin Öne Çıkan Açıklamaları

1. 'Parti bitmeden terk etmek en büyük hedefim.'

'Hayal etmek çok güzel ama onlar hedefe dönüştü mü sıkıntı yaratıyorlar. Çünkü içindeki istekler o zaman hırsa dönüşüyor. Her oyuncunun çeşit çeşit hayalleri vardır ama benim en büyük hayalim, zamanı geldiğinde herkese teşekkür edip sahneden çekilmek. Yani parti bitmeden terk etmek en büyük hedefim.' sacitaslan.com

2. 'Haluk Bilginer çok özel ve spesifik birisi.'

'Haluk Bilginer çok özel ve spesifik birisi. Aynı zamanda şahsına münasır bir insan. 30'larımın son çeyreğinde kariyerimde bir başarı elde ettim. Bu durum beni de çok mutlu etti. Çok güzel işlerde yer aldım.' yasemin.com

3. 'Hayatın gönderdiğini takip edenlerdenim.'

'Aynaya baktığında kendisine 'Ben senden razıyım' dediğini belirten Salih Bademci, gazetecilere yaptığı açıklamalarda 'Hayatın gönderdiğini takip edenlerdenim' sözlerine yer verdi.' yasemin.com

4. 'Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?'

'Hayır, geçmemeli… Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur? Gerek yok. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok! Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın. Gerek yok…'

5. 'Emek vermeye çok inanıyorum.'

'Bu çağın en büyük manyaklığı emeksiz başarmak istemeleri. Herkesin çok kolay yoldan başarıya ulaşma hevesi var! Mücadele etmeden gerçek bir hikaye yazılamaz.'

6. 'Normalleşmiyorum çünkü...'

'Seçilmiş belediye başkanlarımız görevden alındı. 299 öğrenci ve daha bir sürü vatandaş haksız yere hala tutuklu. Mahir Polat yaşam mücadelesi veriyor. Kadın öğrenciler gözaltında tacize uğradı. Ve geleceğimizi savunmak suç değil.'

7. 'Oyunculukta çeşitlilik önemli.'

'Her oyuncunun çeşit çeşit hayalleri vardır ama benim en büyük hayalim, zamanı geldiğinde herkese teşekkür edip sahneden çekilmek. Yani parti bitmeden terk etmek en büyük hedefim.' sacitaslan.com

8. 'Tiyatro benim için bir tutku.'

'Tiyatro sahnesinde olmak, benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutku. Her oyun, her karakter bana yeni bir şey öğretiyor.'

9. 'Ailem benim en büyük destekçim.'

'Ailem, kariyerim boyunca her zaman yanımda oldu. Onların desteği olmasaydı, bu noktaya gelmem mümkün olmazdı.'eaglemedia.com.tr

10. 'Her rol, yeni bir keşif.'

'Her yeni rol, benim için bir keşif yolculuğu. Karakterin derinliklerine inmek ve onu anlamak, oyunculuğun en heyecan verici kısmı.'

Salih Bademci'nin Yer Aldığı Diziler

Salih Bademci'nin Yer Aldığı Diziler

📺 Ekran Dizileri

  • Elveda Rumeli, 2007–2009, Muzaffer

  • Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 2010–2013, Hakan Tatlıoğlu

  • Fatih, 2013, Şehzade Bayezid

  • Zeytin Tepesi, 2014, Akın Karatay

  • Ulan İstanbul, 2014–2015, Ceyhun

  • Kiralık Aşk, 2015–2017, Sinan Karakaya

  • İstanbullu Gelin, 2017–2019, Fikret Boran

  • Kırmızı Oda, 2020, Mehmet (konuk oyuncu)

  • Yalancı, 2021, Mehmet Emir Gürsoy

  • Dilek Taşı, 2023–2024, Mustafa Yılmaz

  • Başka Bir Gün, 2025, Serdar 

🌐 İnternet Dizileri

  • İlk ve Son, 2021, Barış (BluTV)

  • Kulüp, 2021–2023, Selim Songür (Netflix)

  • Terzi, 2023, Dimitri (Netflix)

Salih Bademci'nin Yer Aldığı Filmler

Salih Bademci'nin Yer Aldığı Filmler

  • Mıymıntılar Kralı, 1994, Konuk Oyuncu

  • Barda, 2006, Cenk

  • Arkadaşlar Arasında, 2013, Barış

  • Eksik, 2015, (Karakter bilgisi mevcut değil)

  • Köpek, 2015, Hakan

  • Cereyan, 2017, Genç

  • Bir Cumhuriyet Şarkısı, 2024, Ahmet Adnan Saygun

Salih Bademci'nin Güncel Projeleri

Salih Bademci'nin Güncel Projeleri

🎥 Kürk Mantolu Madonna (Sinema Filmi)

  • Karakter: Raif Efendi

  • Yönetmen: Enes Ateş

  • Senarist: Mert Dikmen

  • Durum: Salih Bademci, Sabahattin Ali'nin klasik eserinden uyarlanan bu filmde başrol için imza aşamasında. Çekimlerin Aralık 2024'te başlaması planlanıyor.

📺 Ayın On Dördü (Dijital Dizi – Max)

  • Karakter: Heykeltraş Rıdvan

  • Partner: Hazal Türesan (Rayiha)

  • Tür: Polisiye, psikodrama, romantizm

  • Bölüm Sayısı: 6

  • Yayın Platformu: Max (eski adıyla HBO Max)

  • Durum: Haziran 2025'te sete çıkması planlanan dizi, gizemli bir hikâyeyi merkezine alıyor.

Salih Bademci'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Salih Bademci'nin Ödülleri ve Adaylıkları
  • Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2015, Seçici Kurul Drama Özel Ödülü, Tesir (Tiyatro),

  • → Tiyatro sahnesindeki başarılı performansıyla ilk büyük ödülünü aldı.

  • 2. Türkiye Gençlik Ödülleri, 2016, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Kiralık Aşk – Sinan Karakaya,

  • → Genç izleyicilerin büyük ilgisini çeken bu rolle televizyon dünyasında öne çıktı.

  • GQ Türkiye Men of the Year, 2021, Yılın Oyuncusu, İlk ve Son, Yalancı, Kulüp,

  • → Aynı yıl içinde farklı projelerde gösterdiği etkileyici performanslarıyla ödüllendirildi.

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2023, En İyi Erkek Oyuncu, Dilek Taşı, Kulüp, Terzi,

  • → Hem ulusal kanallarda hem dijital platformlarda gösterdiği yüksek profilli oyunculuğuyla bu önemli ödüle layık görüldü.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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