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Saldırgan Öğrenci Derslerden Muaf Olmak İstemiş: Üniversitede Dekan Yardımcısı Öldürülmüştü

Saldırgan Öğrenci Derslerden Muaf Olmak İstemiş: Üniversitede Dekan Yardımcısı Öldürülmüştü

Konya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2025 - 17:50

Konya’daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, aynı fakültede okuyan Bestami Serdar E. tarafından odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Üniversitede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Serdar E.’nin, okuldaki bazı derslerden muaf olma talebi olumsuz karşılanınca olay çıkardığı ve kendisini sakinleştirmek isteyen Müjdat Yeşildal’ı öldürdüğü öğrenildi.

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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dün gerçekleştirilen saldırıda Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal hayatını kaybetmiş, saldırgan ise intihar girişiminde bulunmuştu.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dün gerçekleştirilen saldırıda Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal hayatını kaybetmiş, saldırgan ise intihar girişiminde bulunmuştu.

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Üniversitedeki kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı.

Üniversitedeki kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı.

Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı öğrenildi.

Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı öğrenildi.

Mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başlayan saldırgan, mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.

Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti.

Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti.

Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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