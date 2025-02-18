Saldırgan Öğrenci Derslerden Muaf Olmak İstemiş: Üniversitede Dekan Yardımcısı Öldürülmüştü

Mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başlayan saldırgan, mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.