Saldırgan Öğrenci Derslerden Muaf Olmak İstemiş: Üniversitede Dekan Yardımcısı Öldürülmüştü
Saldırgan Öğrenci Derslerden Muaf Olmak İstemiş: Üniversitede Dekan Yardımcısı Öldürülmüştü
Konya’daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, aynı fakültede okuyan Bestami Serdar E. tarafından odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Üniversitede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Serdar E.’nin, okuldaki bazı derslerden muaf olma talebi olumsuz karşılanınca olay çıkardığı ve kendisini sakinleştirmek isteyen Müjdat Yeşildal’ı öldürdüğü öğrenildi.
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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dün gerçekleştirilen saldırıda Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal hayatını kaybetmiş, saldırgan ise intihar girişiminde bulunmuştu.
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Üniversitedeki kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı.
Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı öğrenildi.
Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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