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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Aram Kuran'dan Teşekkür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Aram Kuran'dan Teşekkür

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 17:12

Aram Kuran, Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayın yapan Luys Medya’nın sahibi. Kuran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkürlerini sundu. 'Devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım' diyen Kuran ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini dile getirdi.

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Luys Medya, Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayınlar yapmaya devam ediyor.

Luys Medya, Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayınlar yapmaya devam ediyor.

Luys Medya'nın sahibi Aram Kuran, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkürlerini iletti. Kuran, paylaşımına 'Bu yıllar boyunca çok zor dönemler atlattık, çok badireler geçirdik. Yine de yılmadık ülkemiz için çalışmaya devam ettik…' sözleriyle başladı.

"Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim."

"Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim."

Kuran, sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devam etti. Kuran, 'Basının gelişmesinde, yapım sektörünün büyümesinde, haberciliğin etik merkezli yapılmasında ve en önemlisi biz basın temsilcilerini herkes bir yandan çekiştirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım.' sözlerine yer verdi.

"Medya olarak ülkemize ve güzide medyamıza katkı vermeye tam hız devam edeceğiz."

"Medya olarak ülkemize ve güzide medyamıza katkı vermeye tam hız devam edeceğiz."
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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