İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Aram Kuran'dan Teşekkür
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Aram Kuran'dan Teşekkür
Aram Kuran, Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayın yapan Luys Medya’nın sahibi. Kuran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkürlerini sundu. 'Devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım' diyen Kuran ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini dile getirdi.
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Luys Medya, Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayınlar yapmaya devam ediyor.
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"Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim."
"Medya olarak ülkemize ve güzide medyamıza katkı vermeye tam hız devam edeceğiz."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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